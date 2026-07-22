El escudo de Cristina Narbona: blindaje total a Sánchez y un rotundo "no" a la imputación del PSOE

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha asegurado con firmeza que no existe absolutamente ninguna razón jurídica ni política para que Pedro Sánchez acabe siendo imputado en la causa que investiga el juez Santiago Pedraz.

Durante una intensa comparecencia en la comisión de investigación del Senado, Narbona ha trazado una línea roja inquebrantable alrededor de la figura del jefe del Ejecutivo

En un tono tajante ante los duros reproches de la oposición, la dirigente ha llegado a afirmar que pone la mano en el fuego por el secretario general de su partido. Asimismo, ha subrayado que la formación socialista, como persona jurídica, no merece enfrentarse a una imputación, argumentando que las supuestas irregularidades corresponderían, en todo caso, a conductas estrictamente individuales.

Uno de los puntos más tensos de la jornada ha girado en torno al vínculo de Narbona con la exmilitante Leire Díez, figura central de la supuesta trama para desestabilizar investigaciones judiciales.

La presidenta socialista ha admitido haber mantenido entre ocho y nueve reuniones con ella a lo largo de la última década, pero ha negado categóricamente haber actuado como su protectora, rechazando cualquier implicación en sus nombramientos en empresas públicas.

Aunque ha defendido el derecho a la presunción de inocencia de la investigada, ha querido dejar claro que su trato siempre fue cordial pero carente de una verdadera relación de amistad.

En esta misma línea, al abordar el papel del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, Narbona ha sostenido su presunción de inocencia, aunque no ha ocultado su seria preocupación ante el contenido de los recientes informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO).

La sombra de las reuniones y el rechazo a la financiación ilegal

La desvinculación de la dirigente se ha hecho notable al abordar los supuestos encuentros a puerta cerrada en la sede nacional del partido. Narbona ha asegurado desconocer por completo las treinta y nueve reuniones que Cerdán y Díez habrían mantenido entre los años 2024 y 2025, de las cuales 22 se habrían producido en las instalaciones de Ferraz, afirmando que se enteró de estas maniobras a posteriori.

En el bloque económico y de financiación, la negativa de la presidenta ha sido absoluta ante las severas acusaciones de la bancada popular. Ha desmentido de forma rotunda cualquier tipo de pago con fondos del partido para costear abogados de exasesores, así como la supuesta existencia de mordidas ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos o favores políticos.

Para finalizar su intervención, ha desmontado las informaciones que apuntaban a presuntos pagos para comprar el silencio del comisionista Víctor de Aldama o de la empresaria Carmen Pano, calificándolas de falsedades absolutas.

Frente a los ataques del Partido Popular, que ha tachado al PSOE de formación corrupta, Narbona ha reivindicado su credibilidad asegurando que su partido sobrevivirá ya que "no ha habido ninguna pregunta que no haya podido contestar con la verdad por delante"