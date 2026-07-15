Narbona asegura que no conocía "en absoluto" que Leire Díez hubiera organizado una trama

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha declarado este miércoles como testigo en el caso Leire y ha asegurado que no tenía "el menor conocimiento de la supuesta trama" que presuntamente lideraba la exmilitante socialista Leire Díez para dinamitar causas judiciales que afectan al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez.

"Yo no conocía en absoluto que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido", ha reiterado en declaraciones a los periodistas tras comparecer durante media hora ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

Narbona así lo ha afirmado, según ella misma ha expuesto, al preguntarle el juez por los mensajes que se intercambió con Leire Díez el 24 abril de 2024, cuando Pedro Sánchez publicó la carta a la ciudadanía a raíz de que se le abriera una causa a su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y que recoge la UCO de la Guardia Civil en uno de sus informes, en los que la exmilitante del PSOE.

En esos mensajes, Díez le habla de "reconducir" los ataques al presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín".

La presidenta del PSOE le respondió que eso "se lo habías contado a Santos (Cerdán) el otro día".

Acerca de esta afirmación, la presidenta del PSOE ha resaltado que no tenía conocimiento de que Leire Díez estuviera organizando dentro del partido una supuesta trama con el objeto de boicotear causas judiciales que afectan a Pedro Sánchez o al Gobierno.

Narbona ha relatado que conocía a Leire Díez desde 2017, cuando la exmilitante estaba en el PSOE de Cantabria, y que se ha visto con ella "algunas veces", sobre todo, "en aquellos primeros años", y ha matizado que es una conocida, no amiga.

En su declaración ante Pedraz, según han indicado a EFE fuentes jurídicas, ha indicado que tuvieron más trato en 2020 cuando Díez estaba en Enusa y se puso en contacto con ella para asesoramiento de imagen de esa empresa pública.

En cuanto a los mensajes que se intercambiaron cuando Sánchez anunció los cinco días de reflexión en su carta a la ciudadanía, ha manifestado que cuando Leire Díez le contactó, ella le remitió a Santos Cerdán y después este le comunicó que lo hablado era intrascendente y nada relevante