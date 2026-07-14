La UCO certifica que el PSOE pagó más de 43.000 euros para impulsar la trama de las cloacas de Leire Díez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha certificado que Leire Díez recibió al menos 43.225 euros procedentes de fondos abonados previamente por el PSOE entre junio de 2024 y enero de 2025. Se trata de un dinero que, según sospechan los investigadores, fueron los primeros pagos para sufragar el nacimiento de la denominada 'cloaca' de Ferraz, que los implicados decidieron crear después de que Pedro Sánchez se tomara aquel periodo de reflexión en abril de 2024.

Ese dinero, de acuerdo con el documento policial al que ha tenido acceso Onda Cero, llegó a la 'fontanera' mediante cuatro nóminas de 4.000 euros canalizadas a través de la consultora Zaño Sociedad Consultora, de Gaspar Zarrías, y una transferencia efectuada por una sociedad del abogado Ismael Oliver.

Un oficio de la UCO remitido al juez Santiago Pedraz y donde concluye que Díez recibió el dinero del PSOE para financiar el inicio de las cloacas. Pedraz investiga una supuesta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

La UCO señala "la proximidad temporal existente" entre la facturación emitida por Zaño al PSOE "y las nóminas cobradas por Leire en el marco de su relación con Zaño", y que los pagos serían los mismos: cuatro nóminas a Leire y cuatro facturas a la mercantil.

Subraya, por otro lado, que Leire recibió un total de 27.225 euros por parte de la mercantil Oliver Gruppe S.L., que también tendrían origen en el PSOE a través de una segunda sociedad intermedia, I.Oliver & Partners, estando ambas vinculadas a Ismael Oliver.

Según deduce la UCO, "Leire habría promovido, en el seno del partido, el pago de los honorarios correspondientes" a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, que "habría sido utilizado como vía para hacer llegar una determinada cantidad de dinero a la propia Leire".

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil también menciona en su informe los pagos del PSOE al medio Crónica Libre con motivo de la campaña electoral de las elecciones europeas de 2024.