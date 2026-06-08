El juez del caso Leire cita como testigo a Cristina Narbona el próximo 10 de julio e imputa a la abogada de Koldo

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que investiga el caso Leire cita como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el 10 de julio. También cita como imputada el 14 de julio a la abogada de Koldo Leticia de la Hoz y le pide a la Fiscalía General que, como solicitaba Anticorrupción indague sobre reuniones de la 'fontanera' Leire Díez y otros miembros de las supuestas cloacas en la institución cuando la dirigía García Ortiz.

De esta manera responde a la petición de Anticorrupción para citar a declarar como testigo a la presidenta del PSOE dentro de la investigación sobre la presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez para interferir en causas judiciales que afectaban al partido o al Gobierno.

Anticorrupción hizo esta petición después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporara al sumario diversas conversaciones intervenidas a Leire Díez en las que aparece mencionada Narbona.

En concreto, Anticorrupción quiere que la presidenta socialista explique una conversación en la que Díez hablaba de la necesidad de "reconducir" los ataques dirigidos contra el presidente del Gobierno. Los investigadores consideran relevante la respuesta de Narbona, ya que podría indicar que tenía conocimiento previo de algunos de los asuntos que se estaban abordando.

Entre los mensajes analizados por la UCO figura una contestación atribuida a Narbona en la que pregunta a Díez: "¿Se lo habías contado a Santos el otro día?".

La Fiscalía considera necesario aclarar el contexto de esa conversación y el alcance de la relación entre ambas.

Por su parte, a Leticia de la Hoz se la investiga por un presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano, que dijo haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz.

Narbona subraya su colaboración con la justicia

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha subrayado su "máxima colaboración" con la justicia después de esta citación.

Contactada por EFE, Narbona ha declinado hacer más comentarios y ha incidido en su postura de colaboración con la Justicia en este caso después de que el juez de la Audiencia Nacional haya adoptado esta decisión tras solicitarlo el pasado viernes la Fiscalía Anticorrupción.

La presidenta del PSOE, que ha recibido el respaldo de su partido y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aparece mencionada en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación a una conversación que mantuvo por WhatsApp con Leire Díez, en la que exmilitante socialista le habla de "reconducir" los ataques al jefe del Ejecutivo, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín".

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