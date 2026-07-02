El entorno de Zapatero asegura que Sánchez ya sabe todo sobre las joyas y que está "muy tranquilo"

El Ministerio de Hacienda prevé relevar en los próximos días a la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, después de que ella misma solicitara hace meses dejar el cargo tras cuatro años al frente del organismo. El PP, sin embargo, sostiene que su marcha busca no responder en la comisión del Senado sobre la SEPI a por qué Hacienda no se persona por las joyas halladas en una caja fuerte del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Explica Carlos Alsina en Más de uno que si la Agencia Tributaria se persona en la causa de Zapatero como parte perjudicada por la ocultación de un patrimonio en joyas, la Abogacía del Estado se ocupe de representarla.

Sin embargo, el presentador se pregunta "a ver cómo hace" la Abogacía del Estado "para conciliar ambas posiciones", ya que depende del Gobierno y es el Gobierno quien lleva semanas diciendo que no tiene duda alguna sobre la integridad moral de Zapatero y sobre su absoluta inocencia.

"Desde el Gobierno se defiende que Zapatero lo hizo todo bien y desde la Abogacía del Estado —que depende del Gobierno— se persona en la causa en la sospecha de que el expresidente no lo hizo todo bien, que, por lo menos, las joyas —que, independientemente del origen que tuvieran, que todavía está por aclarar— no fueron en ningún momento declaradas a Hacienda.

Pedro Sánchez ya lo sabe "todo" sobre las joyas, según el entorno de Zapatero

Este jueves publica el diario La Razón que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya está enterado de todo lo relativo a las joyas y que se encuentra "muy tranquilo". El medio cita al entorno de Zapatero, que, según Alsina, "nunca se sabe quién es: a veces es Arroyo, otras veces son fuentes de. No se sabe, pero el entorno de Zapatero habla mucho y sostiene que Sánchez está ya enterado de todo -se supone que del origen de las joyas- y que está muy tranquilo".

Esto quiere decir, según explica el presentador, que Sánchez "debe estar muy tranquilo porque entiende que Zapatero tributó y declaró el patrimonio que tenía".

Moncloa no descarta que se produzca una reunión estival entre Zapatero y Sánchez

La Razón también dice que no se descarta que Sánchez y Zapatero vuelvan a coincidir este verano. Según la información escrita por el periodista Javier Portillo, "la Moncloa no cierra la puerta a que se produzca una nueva reunión estival del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y José Luis Rodríguez Zapatero, pese a que el expresidente atraviesa el momento judicial más complicado de su vida, investigado por ser el presunto líder de un entramado de tráfico de influencias. El entorno de Zapatero tampoco cierra la puerta a que esa cita se pueda producir".

Según ha sabido el medio, el presidente no ha notificado a su equipo que se vaya a ver con el expresidente en esta época, como ha hecho en otras ocasiones: "Aunque, en caso de que los dos lleguen a verse, en Moncloa circunscriben el posible encuentro a la "agenda privada" del jefe del Ejecutivo. No obstante, algunas fuentes consultadas por este diario apuntan a que Sánchez puede cambiar Lanzarote por otro destino".