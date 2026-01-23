El PP deja atrás el luto y endurece el tono contra el Gobierno por el accidente de Adamuz

Varios presidentes autonómicos del Partido Popular consideran que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, debe “endurecer el tono” frente al Gobierno de Pedro Sánchez una vez finalice el luto oficial por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que han muerto 45 personas. Así lo trasladan fuentes territoriales del partido consultadas por Servimedia, que reclaman elevar la presión política tras días de contención institucional.

Los dirigentes autonómicos admiten que durante el luto oficial “había que respetar los tiempos”, aunque algunos alertan de que un perfil excesivamente moderado puede beneficiar a Vox, especialmente ante las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero. En varios territorios perciben una creciente desafección ciudadana hacia el Ejecutivo que la formación no está capitalizando.

Desde Génova subrayan que la estrategia ha sido medida. Feijóo se desplazó a Adamuz en menos de 24 horas y evitó la confrontación directa, limitándose a reclamar que se esclarezcan las causas del siniestro. Solo cuestionó la falta de información del Gobierno cuando fue preguntado por los medios.

El presidente del PP mantuvo esa línea hasta el último día del luto. Durante el acto de homenaje por el 31º aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez a manos de ETA, celebrado este jueves, afirmó que “ante la tragedia, el silencio nunca es la respuesta” y que solo la verdad puede serlo. Un mensaje que contrastó con el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien horas antes había reclamado públicamente que no impere “la ley del silencio y del miedo a pedir responsabilidades”.

En una entrevista en Onda Madrid, Ayuso cargó contra el Ejecutivo al considerar que “no invierte” y está “sometido al chantaje del independentismo”, y defendió que quienes promueven el silencio son “los más beneficiados” porque “no tienen a quién culpar”.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se desmarcó de estas críticas apelando al respeto al luto. “Hace escasamente tres horas que hemos extraído dos cadáveres, hay familias rotas. No soy una persona de polémica y mucho menos en un día como hoy”, afirmó. Moreno ha defendido la colaboración entre administraciones y ha acordado con Sánchez la celebración de un homenaje de Estado, previsto para el sábado 31 de enero en Huelva.

Pese a las discrepancias, la mayoría de los barones consultados avalan el perfil institucional de Feijóo y la actitud de Moreno durante los días posteriores a la tragedia. Sin embargo, coinciden en que, a partir de ahora, la oposición debe endurecer su discurso.

El PP modula su estrategia

El Partido Popular ha ido ajustando su posición conforme avanzaban los acontecimientos. El martes, el vicesecretario de Infraestructuras, Juan Bravo, pidió explicaciones al Gobierno por la reducción de la velocidad máxima del AVE Madrid-Barcelona, mientras sectores más duros del partido apuntaban ya directamente al Ejecutivo.

Tras el accidente de Gelida, en el que falleció el maquinista, el PP retomó su agenda política. Bravo calificó la gestión del Gobierno de “desbordada”, aunque evitó pedir dimisiones, una línea que también mantuvo la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz.

“No acusamos a nadie sin información. Una crítica más dura no alivia el dolor de las víctimas”, señaló Muñoz, quien defendió la necesidad de “fiscalizar” la situación de la red ferroviaria sin “politizar ni polarizar”.

En el partido sostienen que este perfil bajo busca diferenciarse de la actitud que atribuyen al PSOE en crisis anteriores, como los incendios del pasado verano o la dana de Valencia. No obstante, algunos dirigentes reclaman mayor contundencia para no dejar espacio a Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, responsabilizó al Gobierno pocas horas después de la tragedia de Adamuz.