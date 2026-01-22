Última hora del accidente de Renfe en Adamuz y Rodalies: el estado de la infraestructura centra la investigación
Sigue el minuto a minuto de la investigación sobre el accidente de Adamuz, Renfe, Rodalies, heridos, etc.
"Es una negligencia brutal": la reacción de un experto en infraestructuras, tras el audio entre el centro de mando y el maquinista del Iryo
Óscar Puente: "No han sido el mantenimiento, la obsolescencia o la falta de controles lo que ha producido la desgracia"
En directoActualizado a las
¿Es seguro viajar ahora en tren?
El secretario general de Semaf asegura que el escenario ferroviario general es "seguro", aunque existen "problemas": "El problema es que, si los procedimientos no se ponen en marcha por los profesionales, los tienen que asumir los responsables y no los trabajadores. Es seguro, pero tiene que mejorar muchísimo, hay que escuchar a los profesionales".
La seguridad de las infraestructuras
"Un riesgo para la seguridad es que nosotros reportemos y no se nos escuche. El riesgo que denunciamos es el que ha quedado patente con los nuevos accidentes y el trágico fallecimiento de otro compañero. Nosotros también habíamos denunciado que se tomasen medidas por la situación meteorológica el mismo día que se han producido dos descarrilamientos", añade Diego Martín Fernández en Más de uno.
"No nos dan unas garantías"
Diego Martín Fernández también explica que son "profesionales" y se juegan la vida con unas garantías que no les dan. "No sabemos si pueden pedirnos responsabilidades legales. Casi preferimos mantener la integridad de usuarios y profesionales más que trabajar por dar servicio. Consideramos que no se reúnen las características necesarias".
"Solo cuando se haga el procedimiento que se acordó, se retomará el servicio"
Diego Martín Fernández, secretario general de Semaf, confirma que los maquinistas se han negado a prestar servicio en Rodalies en Cataluña debido a que no hay garantías, como se acordó ayer: "Hay reuniones previstas y el protocolo que se acordó, que era auditar la infraestructura, cada vía, no se ha producido. Cuando se produzca todo ese procedimiento, se retomará el servicio. Nos extraña que se anunciase la reapertura del servicio cuando sabían que teníamos que cumplir ese procedimiento para reabrir".
Óscar Puente: "No han sido el mantenimiento, la obsolescencia o la falta de controles lo que ha producido la desgracia"
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido este miércoles junto a altos cargos de Renfe y Adif para ofrecer explicaciones sobre el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se ha cobrado ya la vida de 43 personas.
Puente ha defendido que la seguridad del sistema ferroviario español y ha asegurado que este accidente no se debe a problemas ni en el mantenimiento, ni en la obsolescencia, ni a la falta de controles. "Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos imaginando", ha explicado.
Aunque ha dejado claro que no se atreve a aventurar ninguna hipótesis sobre las causas del accidente, ha reconocido que es una "posibilidad innegable" que las marcas encontradas en los bogies del Iryo puedan tener algo que ver.
A pesar de ello, es cauto: "Sería muy aventurado decir que las marcas de los bogies sugieren un problema en la infraestructura".
El foco de la investigación
La investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) se centra cada vez más en el estado de la infraestructura. Los técnicos han detectado pequeñas muescas en las ruedas de los primeros vagones del tren Iryo siniestrado, unas marcas que no serían exclusivas de ese convoy y que también habrían aparecido en dos trenes que pasaron previamente por el mismo tramo de vía, señalaba el ministro Puente en una entrevista en TVE.