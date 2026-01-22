Última hora del accidente de Renfe en Adamuz y Rodalies: el estado de la infraestructura centra la investigación

Óscar Puente: "No han sido el mantenimiento, la obsolescencia o la falta de controles lo que ha producido la desgracia"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido este miércoles junto a altos cargos de Renfe y Adif para ofrecer explicaciones sobre el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se ha cobrado ya la vida de 43 personas.

Puente ha defendido que la seguridad del sistema ferroviario español y ha asegurado que este accidente no se debe a problemas ni en el mantenimiento, ni en la obsolescencia, ni a la falta de controles. "Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos imaginando", ha explicado.

Aunque ha dejado claro que no se atreve a aventurar ninguna hipótesis sobre las causas del accidente, ha reconocido que es una "posibilidad innegable" que las marcas encontradas en los bogies del Iryo puedan tener algo que ver.

A pesar de ello, es cauto: "Sería muy aventurado decir que las marcas de los bogies sugieren un problema en la infraestructura".