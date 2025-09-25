Cómo se elige un jurado popular en España, el mecanismo que podría decidir sobre Begoña Gómez

El juez Peinado ha citado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, el próximo sábado para comunicarle que se tendrá que someter al veredicto de un jurado popular que determinará si cometió el delito de malversación en la contratación de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez.

Esta figura jurídica se introdujo en 1995 con la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y trata implicar a la población civil en la impartición de justicia. No obstante, no se aplica en todos los delitos, tan solo en los que se consideran graves como los homicidios y asesinatos, amenazas graves, la omisión del deber de socorro, el allanamiento de morada y otros delitos contra la Administración Pública, entre los que se encuentra la malversación.

¿Cómo se elige al jurado popular?

Esta institución está conformada por nueve jurados titulares y por dos suplentes, los cuales son elegidos por medio de un sorteo. No obstante, el organismo está presidido por un magistrado profesional, quien dirige el proceso y dicta sentencia en función del veredicto que tomen los miembros del jurado.

El sorteo se realiza tomando en cuenta los datos del censo electoral de cada provincia. De ahí se extrae una lista de candidatos, a los cuales se les comunica su elección, y que estará vigente durante dos años. Es cierto que en caso de no poder acudir a algún juicio podrán alegar causas de incompatibilidad, como es el caso de la mesa en las elecciones.

Sin embargo, con este paso no se escoge de manera definitiva a los miembros de un jurado. Para un juicio concreto se llama a algunos de los que están en la lista, además de al magistrado. Deberán realizar preguntas y podrán ser rechazados. De esta forma, tan solo quedarán nueve titulares y dos suplentes, además del magistrado.

Cuáles son los requisitos para ser jurado popular

Entre los requisitos que se deben cumplir para ser jurado se debe tener la nacionalidad española y ser mayor de edad, encontrarse en pleno ejercicio de los derechos políticos, saber leer y escribir, estar empadronado en la provincia donde se celebre el juicio y no estar impedido de manera física, psíquica o sensorial para realizar las funciones del jurado.

Cuáles son las funciones del jurado

Los miembros del jurado están encargados de escuchar las pruebas, y las declaraciones que se produzcan en el juicio. Posteriormente, deliberarán en privado su decisión. El veredicto podrá ser favorable o desfavorable y el juez deberá redactar la sentencia con base en el mismo.