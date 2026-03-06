Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith y abre expediente a Antelo

Vox expulsó definitivamente al portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid por "infracción muy grave" al haberse negado a cumplir una decisión del Comité Ejecutivo Nacional de esta formación e incoó un expediente disciplinario al exlíder en la Región de Murcia José Ángel Antelo.

Según apunta Vox en un comunicado, el Comité de Garantías finalizó el expediente disciplinario de Ortega Smith acordando su expulsión del partido y la pérdida de la condición de afiliado por "infracción muy grave" al haberse negado a cumplir una resolución emanada del Comité Ejecutivo Nacional que acordaba el cambio de portavocía en el Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, el Comité de Garantías optó por incoar un expediente disciplinario contra Antelo por los hechos protagonizados y las manifestaciones realizadas desde que el pasado 26 de febrero la dirección del partido le planteó dejar la Presidencia del Comité Ejecutivo Provincial de Murcia, algo a lo que él se negó.

Como medida cautelar, "por la especial gravedad de los hechos", Antelo ha quedado suspendido de sus derechos como afiliado e inhabilitado, además, para el ejercicio o desempeño de cualquier cargo o función en el partido o en representación de este, entre ellos, su condición de vocal en el Comité Ejecutivo Nacional.

Ortega Smith, expulsado definitivamente

Fuentes del partido exponen que el pasado 16 de febrero, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, comunicó al Grupo Municipal de Madrid el cambio de Portavocía acordado "por unanimidad" por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), un órgano del que fue relevado Ortega Smith hace unas semanas.

A partir de ahí, según estas fuentes, Ortega Smith inició una serie de actuaciones dirigidas todas a "desacatar la decisión del órgano superior del partido del que él formó parte y cuyos estatutos aprobó", ya que "se negó a reconocer a la nueva portavoz designada por el CEN, llegando a desautorizar y reprender sus actuaciones".

Asimismo, recuerdan que asistió al Pleno del Ayuntamiento como portavoz cuando el partido le había retirado tal responsabilidad y "no ha dejado de hacer manifestaciones públicas en las que se reafirma en su determinación de incumplir la voluntad del partido y de verter descalificaciones contra el partido, sus órganos de dirección y sus integrantes".

"Ortega, que ha presumido de ser el afiliado número 6, debería saber que un fundador digno de tal nombre se somete a las normas más que nadie", apuntan las citadas fuentes, asegurando que Vox "no va a tolerar que se falte el respeto a sus afiliados ni al resto de cargos orgánicos e institucionales, legítimamente designados que, de manera ejemplar, cumplen con las responsabilidades que tienen asignadas".

La "escalada" de declaraciones y filtraciones "interesadas"

Las mismas fuentes de Vox apuntaron que desde el momento en que tuvo conocimiento de su posible relevo como presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox Murcia, Antelo comenzó "una escalada" de declaraciones y filtraciones "interesadas" que buscaban "blindar su permanencia en el cargo y dificultar las legítimas decisiones de la dirección del partido".

Estas actuaciones, según las citadas fuentes, "rompen con el principio de unidad y lealtad y faltan, además, al deber de confidencialidad". Apuntan que esta actitud de Antelo "desencadenó la dimisión en bloque de los otros cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial de Murcia" y su "posterior cese" como portavoz en la Asamblea.

A su vez, subrayan que además de "no acatar" la decisión "mayoritaria" de su grupo parlamentario de relevarle como portavoz, Antelo "acusó públicamente a los diputados de haber falsificado su firma electrónica con la evidente intención de menoscabar su prestigio y ocultar la legítima voluntad de los representantes de Vox".

En este sentido, estas fuentes de Vox explican que los diputados de Vox en Murcia firmaron "de puño y letra el cese de Antelo como portavoz y emplearon la firma electrónica del Grupo Parlamentario -de la que es titular el portavoz del grupo-, para el registro telemático que exigía la Asamblea".

A este comportamiento, continúan, se suman las numerosas intervenciones de Antelo en diversos medios de comunicación con manifestaciones que, "lejos de suponer una simple expresión de su libre opinión, constituyen graves y falsas acusaciones contra el partido, el proyecto que Vox representa y sus afiliados y dirigentes".

Estas actitudes, concluyen las citadas fuentes, "derivan, como no puede ser de otra forma, en la denuncia de Antelo por parte de Secretaría General ante los órganos competentes de la formación".