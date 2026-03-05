Vox acusa ahora a Antelo de hacer gestiones para beneficiar a una empresa de su esposa

La dirección nacional de Vox decidió la pasada semana apartar al hasta entonces presidente provincial del partido en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, después de tener conocimiento de unas supuestas gestiones realizadas por el dirigente ante el Ayuntamiento de Cartagena para beneficiar a su esposa en la urbanización de unos terrenos inundables no legalizados.

Según fuentes de Vox, una llamada procedente de Cartagena alertó a la dirección nacional del partido sobre el supuesto interés de Antelo en impulsar la legalización y urbanización de un suelo propiedad de la empresa AISU Home S.L.

La sociedad tiene su domicilio social en Los Alcázares y en ella figuran como socias al 50% la esposa de Antelo y la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de ese municipio del Mar Menor, Susana Peláez.

Las mismas fuentes señalan que esa llamada actuó como detonador para que la dirección del partido retirara su apoyo al dirigente murciano, que, según indican, llevaba tiempo bajo observación debido a numerosas quejas llegadas desde diferentes municipios por su forma de dirigir la organización territorial.

Entre las críticas que se le atribuyen está su presunta injerencia en la política municipal de varios de los siete municipios en los que Vox y el PP gobiernan en coalición en la región, algo que prohíben los estatutos del partido.

Antelo ha calificado estas acusaciones como "absolutamente falsas" y ha asegurado que es "lamentable" que se "utilice" a su esposa en este caso.

"Mi esposa es libre y tiene autonomía propia para trabajar o participar empresarialmente cómo y dónde le plazca, evidentemente yo no he intervenido ni tengo esa capacidad de intervenir para favorecer sus posibles negocios", ha dicho en un mensaje en redes sociales.

Críticas internas y relevo pendiente

Las críticas internas también apuntan a su etapa como vicepresidente del Gobierno regional, cuando habría impulsado la construcción de un centro de formación de la patronal del metal FREMM en Cartagena mediante una subvención de seis millones de euros. Según esas fuentes, el proyecto respondía a la iniciativa de un íntimo amigo del dirigente.

Además, le reprochan un estilo de dirección que califican de divisivo dentro del partido. De acuerdo con estos testimonios, Antelo dividía al grupo y presionaba a concejales cuando estos no aceptaban determinadas decisiones, lo que habría alimentado el malestar en varias agrupaciones locales.

También cuestionan su forma de representar al partido por una supuesta ostentación en sus desplazamientos, que, según relatan, realizaba en una furgoneta negra con chófer, escolta y un séquito.

Otras fuentes de la formación señalan que la salida de Antelo responde también a su ineficacia y a los problemas de cohesión interna que marcaron su etapa al frente del partido en la comunidad.

La dirección nacional de Vox prevé reunirse a partir del 20 de marzo para designar una gestora que asuma la dirección del partido en la Región de Murcia hasta el nombramiento de un nuevo presidente.