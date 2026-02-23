Ortega Smith se reafirma "como portavoz" de Vox y asegura que ni hay mayoría para relevarle ni tampoco división interna

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha comparecido este lunes ante los medios durante la rueda previa al Pleno de Cibeles, donde ha remarcado que acude "como portavoz" del grupo municipal y ha defendido que no existe ninguna petición formal para someter a votación su continuidad al frente de la formación en el Consistorio.

Vox le suspendió de militancia

Así lo ha compartido desde la Plaza de la Villa después de que Vox anunciase que le suspendía de militancia de forma cautelar por "desacatar" una resolución del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que designaba a Arantxa Cabello como nueva portavoz del grupo municipal.

Durante su intervención de este lunes, sin la asistencia de ninguno de los concejales de su grupo y con carné de afiliado en mano, Ortega Smith ha señalado que no hay "ninguna normativa que obligue" a celebrar una votación interna para relevar al portavoz, salvo que lo solicite la mayoría de los concejales.

"Si la mayoría de los concejales lo solicita, no tendré ningún problema en convocar una reunión y proceder a esa votación", ha afirmado, para añadir a continuación que "mientras la mayoría de los concejales no lo considere necesario, no tiene ningún sentido".

Asegura que el grupo "no tiene bandos"

En relación con la situación interna del grupo municipal, Ortega ha rechazado que existan divisiones. "El grupo municipal no tiene bandos", ha afirmado, detallando que está compuesto por un portavoz -él mismo-, una portavoz adjunta, un secretario, una tesorera y otros concejales, además de asesores.

"Somos un grupo, trabajamos con una misma identidad y trabajamos como usted va a ver mañana en el Pleno en equipo", ha asegurado a los medios.

Al respecto, fuentes conocedoras de la última reunión de la Junta de Portavoces han asegurado que el grupo municipal de Vox estaría dividido en dos, la parte que conforman Ortega, la portavoz adjunta Carla Toscano y el edil Ignacio Ansaldo y otra constituida por la portavoz pretendida por la dirección, Arantxa Cabello, y Martínez Vidal.

El próximo paso será echarme del partido como afiliado

Ortega ha señalado que hay quienes "llevan mucho tiempo obsesionados" con que desaparezca de la vida pública y ha ironizado con la posibilidad de que el siguiente paso sea su expulsión como afiliado. "Yo creo que el siguiente paso será echarme del partido como afiliado, el número seis de los afiliados", ha dicho.

En este sentido, ha puesto en valor su forma de entender la disciplina dentro del partido. "Nunca he confundido la disciplina, de la que me siento muy orgulloso, con la sumisión a ciegas", ha defendido, asegurando que siempre ha creído "en un proyecto colectivo al servicio de los españoles y no en personalismos ni organizaciones de adoración al líder".

Ha insistido en que seguirá defendiendo su "honorabilidad" y las ideas del proyecto político. "Yo me he partido el pecho por este proyecto y lo voy a seguir haciendo", ha afirmado, recalcando que es leal "a un proyecto y a unas ideas", pero que no está dispuesto a "claudicar ni bajar la cabeza".