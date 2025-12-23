El dardo de Ortega Smith a Abascal después de su expulsión de la ejecutiva de Vox: "Sigo creyendo en lo mismo"

Este martes se ha consumado la expulsión de Javier Ortega Smith de la ejecutiva de Vox después de meses de tensiones con Santiago Abascal y la dirección del partido. Ya hace unas semanas había sido relegado de la portavocía adjunta en el Congreso, aunque seguía formando parte de la ejecutiva.

En los últimos meses, Javier Ortega Smith se había convertido en una de las voces más críticas dentro del partido y su relación con la dirigencia se había enrarecido especialmente tras sus choques con Macarena Olona antes de que ésta abandonara la formación en 2022.

A raíz de estos enfrentamientos, Abascal le retiró de la secretaría general y poco después realizó unas declaraciones en las que advertía de que el partido no podía convertirse "en una agencia de colocación". Este martes, tras confirmarse su salida de la ejecutiva, Ortega Smith ha recuperado unas palabras de Abascal que pueden entenderse como un dardo al líder de Vox.

"Los partidos se han convertido en España en instituciones muy poco democráticas donde el líder coloca a todos, determina las listas, y todos deben al líder su sueldo, su sustento", decía Abascal en una entrevista de hace varios.

"Es muy difícil que la gente sea libre en un partido político en España. La democracia ha sido secuestrada por los partidos, la han convertido en una partitocracia, y a la vez los partidos no son democráticos internamente", reflexionaba el propio Abascal en la misma entrevista.

Ortega Smith ha publicado este pequeño extracto de un vídeo asegurando que "hoy, igual que entonces, sigo creyendo en lo mismo", en lo que se entiende como un claro mensaje a Abascal por su expulsión de la ejecutiva del partido.