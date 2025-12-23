Abascal expulsa a Ortega Smith de la ejecutiva de Vox

Que la relación entre Santiago Abascal y Javier Ortega Smith estaba más tensa que nunca era un secreto a voces, pero la decisión de expulsarle de la ejecutiva de Vox lo ha confirmado.

Ya hace unas semanas Ortega Smith había sido relegado de la portavocía adjunta en el Congreso, aunque aún mantiene los cargos de diputado, portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces se mostró "sorprendido" y calificó la decisión como "equivocada e injusta".

Ortega Smith se ha convertido en los últimos meses en una de las voces más críticas dentro del partido y su relación con la dirigencia se había enrarecido desde sus choques con Macarena Olona, que terminó abandonando la formación en 2022. Entonces Abascal quitó a Ortega Smith de la secretaría general, puesto que desde entonces ocupa Ignacio Garriga.

Poco después, el propio Ortega Smith hizo unas polémicas declaraciones en una entrevista en Europa Press en la que advirtió de que el partido "no puede convertirse en una agencia de colocación" y la relación con Abascal terminó de torcerse después de que se conociera que se estaba planteando disputarle el liderazgo del partido.

Ya en 2024 Abascal le relegó de la vicepresidencia de la formación, pero le mantuvo en la dirección, de la que le ha sacado este martes.

En los últimos meses, además, Ortega Smith ha protagonizado diferentes episodios que algunos han interpretado como provocaciones a la dirección del partido, como su asistencia a la presentación del think tank de Espinosa de los Monteros o su presencia en la tribuna de autoridades en el desfile militar del pasado 12 de octubre al que Abascal rechazó acudir para no coincidir con el Gobierno.

En la ejecutiva del partido le sustituirá Júlia Calvet, actual portavoz nacional de Juventud, en un nuevo ejemplo de la política de Abascal de apostar por rostros más jóvenes.

Calvet, que también es diputada autonómica en el Parlament de Cataluña, se une así a otros jóvenes al alza del partido que también forman parte de la ejecutiva como Pepa Rodríguez de Millán, José María Figaredo o Carlos Hernández Quero.