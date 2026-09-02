La carta completa de Marlaska al director de la Policía Nacional: "Te agradeceré que me informes a la mayor brevedad"

La situación que azota Ceuta sigue actualizándose conforme pasan los días. Esta mañana, El Español hacía oficial que la Policía Nacional contaba con un informe donde se señalaba a Marruecos como responsable de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes el pasado 30 y 31 de julio.

La información, que ya había sido enviada a la jueza de la Audiencia Nacional, recoge que la entrada ilegal a España fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano, algo que hasta el momento desconocía el Ministerio del Interior. Es por ello que el propio ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, tras ser conocedor de la noticia, ha solicitado al director de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, explicaciones sobre esa nueva información.

En una carta remitida al director, el ministro demanda saber desde cuando se disponía de dicha información, con el objetivo de poder ejercer "sus responsabilidades".

La carta de Marlaska al director de la Policía Nacional

La crisis migratoria de Ceuta ha vuelto a dar un vuelco tras conocerse la presunta implicación de Marruecos en la entrada masiva de migrantes ilegales. Tal y como detalla El Español, los agentes de Marruecos monitorizaron la ejecución en el terreno, ya que existen imágenes que prueban como diversos individuos de paisano participaron en el proceso de invasión dando instrucciones a gendarmes marroquíes que guiaron a los inmigrantes.

Tras hacerse oficial, el ministro del Interior ha enviado una carta al director de la Policía Nacional exigiendo explicaciones. "El Español ha publicado que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha informado a la Magistrada Tardón que la “invasión” (sic) de Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio", comienza la carta.

En ella, Marlaska solicita toda la información disponible para actuar acorde a la realidad. "Necesito saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información, absolutamente esencial para que, con independencia de las diligencias judiciales que puedan practicarse, yo, como Ministro del Interior, pueda ejercer mi responsabilidad y, en definitiva, el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta, en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado", añade el escrito.

Por último, el titular de Interior reclama "a la mayor brevedad posible", si realmente se trata de una información veraz. "Te agradeceré que me informes a la mayor brevedad sobre la veracidad de lo publicado y, en su caso, me hagas llegar la información de la que disponga sobre el particular la Policía Nacional, así como la que pueda conocer en lo sucesivo", concluye.

El director de la policía niega que Marruecos esté vinculada

Tras salir a la luz la información, el director de la Policía Nacional ha salido a pronunciarse. Francisco Pardo ha comunicado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no existe informe policial alguno que atribuya a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.

Desde Interior dan cuenta de esta respuesta de Pardo a Marlaska horas después de que el ministro le pidiera explicaciones por carta sobre el contenido de ese "supuesto" documento policial elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), adscrito a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

Según la explicación trasladada por los responsables del documento, la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, había ordenado a los investigadores que no facilitaran a sus mandos información sobre su elaboración ni sobre su contenido.

Sin embargo, una vez la magistrada les ha autorizado a informar a sus superiores, Pardo se ha reunido con los comisarios generales de Información y de Extranjería y Fronteras y, tras escucharlos, ha comunicado a Marlaska que ningún informe responsabiliza a las fuerzas de seguridad marroquíes de "la planificación o ejecución" de la entrada de alrededor de 80.000 personas en Ceuta.