Pedro Sánchez elude en su felicitación a Ceuta el informe de la Policía que señala a Marruecos mientras Bolaños pide cautela

En medio de una crisis migratoria de gran escala, el pueblo ceutí tiene algo que celebrar. Este 2 de septiembre, los ciudadanos celebran el "Día de Ceuta", la fiesta oficial de la Ciudad Autónoma, aunque todas las miradas apuntan a las movilizaciones por la insuficiente respuesta del Gobierno. Millones de ciudadanos saldrán a las calles para denunciar la nula gestión del Ejecutivo tras la entrada masiva de migrantes el pasado mes de julio.

La jornada festiva se ha celebrado de manera normal, eso sí, marcada por el momento que atraviesa la autonomía. Una festividad de la que no ha querido olvidarse el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha dedicado un vídeo en sus redes sociales felicitando a todos los habitantes de la ciudad.

Sin embargo, el líder socialista no ha querido hacer referencia en su felicitación al informe de la Policía Nacional donde se señala que la entrada masiva de migrantes fue guiada por gendarmes marroquíes. Según el CENIF, la unidad de inteligencia de la Comisaría de Extranjería, "fue un proceso planificado para colapsar el sistema de control fronterizo y eliminar la capacidad de respuesta de España".

Sánchez elude el informe de la Policía Nacional

A pesar de la relevancia del informe, que ya ha sido enviado a la jueza de la Audiencia Nacional, Sánchez ha eludido la cuestión. En su mensaje, el presidente ha agradecido a los ceutíes su "serenidad" y "responsabilidad" en la crisis, así como ha prometido todos los recursos a disposición del Estado para "recuperar la plena normalidad" en la ciudad autónoma.

En concreto, ha hecho referencia al plan de choque aprobado por el Consejo de Ministros con 309 millones para apoyar a empresas y negocios de la ciudad. Todo sin mencionar la nueva actualización de la policía que indica una presunta implicación de Marruecos en la crisis.

El informe, según indica El Español, "vincula estrechamente la operación con la reivindicación territorial de Rabat sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla". La información detalla cómo hay imágenes que prueban que hubo individuos de paisano monitorizando el proceso de invasión y dando instrucciones a gendarmes marroquíes que guiaron a los inmigrantes, por lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos estarían detrás de la planificación y la ejecución de la avalancha.

Bolaños llama a la serenidad

Tras las pruebas remitidas a la Audiencia Nacional sobre las responsabilidades del país norteafricano, el ministro de Justicia ha querido llamar a la calma antes de sacar conclusiones precipitadas. El ministro ha comparecido ante los medios y, ante la pregunta de Ignacio Jarillo, periodista de Onda Cero, en relación al informe que vincularía a la gendarmería marroquí con la invasión de migrantes, ha declarado que "es el momento de la cautela, de analizar el informe y de conocer los detalles que se mencionan".

Según ha detallado, el Gobierno estudiará en detalle el informe con la máxima cautela posible. "Somos los primeros interesados en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad avancen en la investigación y nos permitan conocer con exactitud todo lo que ocurrió aquellos días. Pero hasta que no conozcamos esa información en detalle y la analicemos, creo que es el momento de la cautela", ha destacado.