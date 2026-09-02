Interior considera que el informe policial no atribuye a "las Fuerzas de Seguridad" de Marruecos el asalto a Ceuta

El Ministerio del Interior considera que el informe elaborado por la Policía Nacional sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta no atribuye a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos la planificación ni la ejecución de lo sucedido durante los días 30 y 31 de julio.

Esa es la conclusión que el director general de la Policía, Francisco Pardo, ha trasladado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de haber podido acceder al contenido del documento. Según la versión del ministerio, no existe ningún informe policial que responsabilice institucionalmente a las fuerzas de seguridad marroquíes del asalto a la ciudad autónoma.

El documento sí señalaría la participación de agentes marroquíes, pero el departamento dirigido por Grande-Marlaska sostiene que de esa mención no se puede concluir una responsabilidad directa de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos como institución.

Las explicaciones se han producido después de que el ministro haya solicitado información a Francisco Pardo por las noticias que apuntaban a la existencia de un informe de la Unidad de Inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras entregado a la jueza de la Audiencia Nacional Ana María Tardón. Esas informaciones atribuían al documento la conclusión de que Rabat había organizado la entrada masiva de migrantes.

Grande-Marlaska ha pedido responsabilidades al director general de la Policía tras conocer por la prensa la existencia de ese informe, en cuya elaboración también habría participado el Centro Nacional de Inteligencia. Sin embargo, los investigadores han explicado a sus superiores que no podían informarles previamente debido a las instrucciones de la magistrada.

La jueza ordenó a los agentes no trasladar el informe

Según la explicación trasladada por los responsables del documento, Tardón había ordenado a los investigadores que no facilitaran a sus mandos información sobre su elaboración ni sobre su contenido. Esa decisión habría impedido que el informe siguiera los cauces internos habituales antes de ser entregado a la Audiencia Nacional.

Posteriormente, el equipo investigador ha obtenido la autorización de la jueza para permitir que sus superiores accedieran a la documentación. Una vez examinado su contenido, Pardo ha comunicado al ministro que el informe no llega a la conclusión de que las Fuerzas de Seguridad marroquíes fueran responsables de planificar o ejecutar lo ocurrido en Ceuta.

El departamento de Grande-Marlaska mantiene así su posición frente a las interpretaciones que apuntan directamente a las autoridades de Rabat.