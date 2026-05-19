Carolina Bescansa, sobre Zapatero: "No tiene pinta de lawfare, se han encendido alarmas como en el caso Bárcenas"

Carolina Bescansa ha reconocido que la imputación del expresidente le genera "sobrecogimiento" y preocupación, aunque también subraya que el origen de la investigación presenta características distintas a otras causas impulsadas, según dice, con objetivos políticos o mediáticos.

"No tiene la misma pinta que las denuncias de Manos Limpias al uso de todos los lawfare al que llevamos asistiendo en los últimos 12 o 14 años", ha afirmado.Durante su intervención, Bescansa explica que una de las diferencias fundamentales de esta investigación es el punto de partida de las pesquisas judiciales.

"Es una investigación que se inicia por un suplicatorio que viene desde fuera", señala, antes de comparar el caso con el origen de la trama Gürtel y la investigación sobre Luis Bárcenas. "Esto pone unas alarmas, se nos encienden unos warnings. Dices: 'Uy, esto es un poco como lo de Bárcenas'", explica.

Según ha recordado, la Gürtel comenzó a raíz de una comunicación de la Fiscalía suiza alertando de movimientos sospechosos en cuentas bancarias vinculadas al extesorero del Partido Popular. "Son cosas que no forman parte del pim pam pum cotidiano al que asistimos", añade.

La experiencia de Podemos y el independentismo

Pese a marcar distancias con otros procedimientos judiciales que considera ejemplos de "lawfare", Bescansa reconoce que existe una lógica cautela en parte de la sociedad debido a experiencias anteriores.

"Es inevitable que, habida cuenta de lo que hemos vivido en este país, muchas de las compañeras y compañeros que fundamos Podemos y gente que está en el independentismo catalán y que hemos padecido este tipo de actuaciones judiciales (...) nos pongamos en esa labor de decir: 'Espérate'", afirma.

La exdirigente de Podemos denuncia además el impacto mediático y reputacional que supone una imputación pública, incluso antes de que concluya una investigación judicial.

"Hay un daño reputacional que ya se ha infringido a Zapatero por el mero hecho de estar imputado, pero que es gravísimo", sostiene. No obstante, ha insistitdo en que sus palabras no implican cuestionar la legitimidad de la investigación judicial abierta por la Audiencia Nacional.

"Yo no estoy diciendo con esto que eso exima de que la investigación esté bien o mal sostenida. No he leído el auto", ha puntualizado.

Bescansa se alegra de las explicaciones públicas a Zapatero

Durante el debate, Bescansa ha defendido que José Luis Rodríguez Zapatero debe comparecer públicamente para dar explicaciones sobre los hechos investigados, más allá de su declaración judicial.

"Alguien que ha ejercido la responsabilidad y ha representado a España tiene la obligación ante el pueblo español de dar explicaciones", afirma.

La politóloga considera que esas explicaciones pueden darse "ante los medios de comunicación" y lamenta que otros expresidentes implicados en diferentes investigaciones no hayan actuado de la misma manera.

"Me alegro mucho de que lo vaya a hacer", señala sobre la posibilidad de que Zapatero comparezca públicamente en los próximos días.