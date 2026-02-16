Borja Cabezón niega haber participado en una trama fiscal: "He cumplido siempre con mis obligaciones tributarias"

El adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, Borja Cabezón, ha negado haber formado parte de ninguna trama de evasión fiscal tras las informaciones publicadas este lunes y ha asegurado que siempre ha actuado conforme a la legalidad. "He cumplido siempre con mis obligaciones tributarias", afirma en un comunicado.

La reacción del dirigente socialista llega después de la información de El Confidencial en la que señalan que habría utilizado en el pasado una estructura societaria presuntamente diseñada para eludir el pago de impuestos, que lo vincularía con el llamado caso Nummaria.

En su escrito, Cabezón sostiene que los hechos aludidos se remontan a su actividad privada de hace entre 16 y 18 años y rechaza haber creado "laberintos societarios". Subraya que su ámbito empresarial "siempre ha sido España", que sus activos son públicos y declarados y que ha cumplido en todo momento con sus obligaciones fiscales.

El dirigente explica que durante el periodo 2008-2011, al que se refiere la publicación, desarrollaba exclusivamente actividad profesional en el sector privado y no ocupaba ningún cargo público. Añade que la empresa que fundó y en la que trabajó en esos años contrató los servicios del despacho Nummaria por su "reconocido prestigio y reputación en aquel momento".

Respecto al caso Nummaria, judicializado en 2016, recuerda que la Audiencia Nacional dictó sentencia tras más de una década de investigación, declarando en algunos supuestos la responsabilidad y en otros la falta de responsabilidad de distintos clientes del despacho. Cabezón recalca que durante esos diez años su compañía "no recibió nunca notificación del juzgado que investigó el caso".

Además, critica que en la información publicada se mezclen "diferentes empresas y fechas" con referencias a su persona y advierte de que, si persisten lo que considera contenidos difamatorios, no descarta emprender acciones legales.