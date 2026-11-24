El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pasado por La Brújula donde se ha pronunciado sobre muchas y diversas cuestiones de actualidad, como el indulto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El ministro ha esquivado la pregunta con un "no está descartado ni indultar ni no indultar".

Según Biolaños, el expediente se encuentra "en tramitación" y ha reconocido que se siente "muy incómodo" porque hay "docenas de expedientes de indultos" que, a diferencia de este, "no son mediáticos". Ha explicado que el expediente se va a estudiar como todos en el Consejo de Ministros.

"Yo, como ministro de Justicia, elevaré una propuesta al Consejo de Ministros cuando me haya estudiado el expediente", le ha dicho a Marta García Aller, al tiempo que ha comentado que se puede tomar, en un mismo caso, tanto el indulto como si no.

Sobre un posible indulto a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez

Preguntado por si, en el caso de seguir en el Gobierno, también podrían ser indultados el hermano o la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro ha comentado que "el indulto solo se puede plantear cuando hay una sentencia firme", pero que en ambos casos todavía no la hay.

Así las cosas, ha insistido en que "todos" los casos de indulto se estudian, se miran todos los informes y ya, en última instancia, "el ministro de Justicia tiene la responsabilidad de elevar propuestas al Consejo de Ministros, concediendo o no concediendo esos indultos".

El caso del exfiscal general

Álvaro García Ortiz ha sido el primer general del Estado imputado por el Tribunal Supremo. Todo comenzó en 2024 cuando un correo del abogado de Alberto González Amador, expareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que se planteaba un acuerdo con la Fiscalía sobre dos supuestos delitos fiscales, fue filtrado a la prensa.

La Fiscalía publicó una nota que confirmaba la existencia de ese correo y el reconocimiento de esos delitos. Si bien, García Ortiz negó haber filtrado el documento y siempre ha sostenido que la información ya era pública cuando se difundió la nota. Sin embargo, el Tribunal Supremo concluyó que participó en la filtración y le condenó por un delito de revelación de datos reservado con dos años de inhabilitación, 7.200 euros de multa y 10.000 euros de indemnización a González Amador.