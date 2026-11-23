El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, va a pasar por los micrófonos de La Brújula, el programa presentado por Marta García Aller, justo cuando quedan seis días para las elecciones del 29N. Bolaños hablará en el programa de Onda Cero sobre el programa electoral del PSOE justo cuando se ha conocido el último barómetro del CIS de Tezanos, que les da la victoria.

Bolaños también se pronunciará acerca de la decisión del Tribunal Supremo, que ha amnistiado al presidente de Junts, Carles Puigdemont, poniendo fin al procés diez años después. El Alto Tribunal, a través de un auto de seis páginas, declara extinguida la responsabilidad penal de Puigdemont, que no llegó a ser juzgado porque huyó de la Justicia.

La amnistía de Puigdemont

El independentista catalán, al conocer la noticia, se ha pronunciado en su cuenta de X a través de una publicación que no ha dejado indiferente a nadie. Ha parafraseado al poeta Jaume Pons Alorda que habla sobre los enemigos y que el expresident de la Generalitat considera que "ha llegado el día" de poder recomendarlo.

"Me muero de ganas de daros por culo", es la última frase del poema. Puigdemont asegura que en el libro, además "encotnraréis unos deliciosos propósitos de procreació' finales que os ayudarán a disfrutar".

"Estimadísimos amigos, rezo para que cada día seáis más, que ya sois muchos ahora, pero que cada vez seáis mejores", refiriéndose a sus 'enemigos'. "A todos vosotros, estimadísimos amigos míos, cada día mayores en dones y número, os tengo que dar las gracias eternas para todas estas continuadas razones que me regaláis constantemente para que me muera de ganas de daros por culo", señala el poema.

La campaña de la "remontada"

Otro de los ejes de la conversación será la campaña electoral, que ha entrado en la recta final, así como el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo del pasado jueves. Bolaños ha calificado las elecciones del próximo domingo como "las elecciones de nuestra vida" y, en diversos actos de campaña, ha sostenido que PP y Vox representan el mismo proyecto, con un discurso que, a su juicio, pone en riesgo derechos conquistados en los últimos años.

El ministro ha cargado duramente contra Feijóo tras el debate, al que ha tachado de mentiroso y ha ironizado con que haría falta "un ejército de verificadores" para contrastar sus afirmaciones.

Ley de nietos o la vivienda

Otro asunto que abordará la entrevista será la decisión del Tribunal Supremo de mantener el veto a los más de 163.000 ciudadanos nacionalizados por la ley de nietos, excepto a las 901 que sí acreditaron ser descendientes de exiliados o a las que lo certifiquen antes de los comicios.

La vivienda también será otro tema candente, debido a que las elecciones se adelantaron debido, precisamente, a que no salieron adelante los decretos sobre esta materia, debido a los votos en contra de PP y Vox. En el último mitin en Baleares de este fin de semana, Bolaños ha anunciado que el plan de vivienda del Gobierno multiplicaría por tres la inversión en la comunidad.