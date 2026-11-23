El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha negado tajantemente haber considerado inconstitucional la ley de amnistía aprobada durante la legislatura para los implicados en el proceso independentista catalán.

Lo ha hecho este lunes en una entrevista con Marta García Aller en 'La Brújula' de Onda Cero, después de que el Tribunal Supremo haya aplicado la norma al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

La periodista le ha preguntado si el Gobierno habría aprobado la amnistía de no haber necesitado los votos de Junts para la investidura de Pedro Sánchez en 2023, recordándole que la medida no figuraba en el programa electoral socialista. En ese momento, Bolaños ha interrumpido la pregunta para rechazar que él hubiera cuestionado alguna vez su constitucionalidad.

"Nunca, nunca, nunca, jamás yo consideré que la amnistía era inconstitucional. Yo siempre he dicho que entraba dentro de la Constitución", ha respondido el ministro.

El Gobierno había calificado la amnistía de "claramente inconstitucional"

Aunque no consta que Bolaños afirmara personalmente que la amnistía era inconstitucional, el Gobierno de Pedro Sánchez sí había defendido esa posición antes de las elecciones generales de 2023.

En junio de 2021, el Ministerio de Justicia, entonces dirigido por Juan Carlos Campo, elaboró un informe relacionado con los indultos a los dirigentes independentistas en el que calificaba una eventual amnistía de "claramente inconstitucional".

El documento defendía que los indultos eran una medida de gracia contemplada en el ordenamiento jurídico, mientras que cuestionaba el encaje constitucional de una amnistía para los condenados por el proceso independentista.

Posteriormente, el propio Sánchez rechazó la posibilidad de aprobar una amnistía antes de las elecciones generales de julio de 2023.

Sin embargo, después de aquellos comicios, el PSOE negoció con Junts y ERC una ley de amnistía que permitió reunir los apoyos necesarios para la investidura del presidente.

Bolaños defiende que la amnistía ha normalizado la situación en Cataluña

Durante la entrevista, Marta García Aller también ha recordado al ministro las declaraciones realizadas por Puigdemont contra Sánchez y le ha preguntado si el Gobierno estaría dispuesto a aceptar nuevas exigencias de Junts, como un referéndum de autodeterminación.

Bolaños ha evitado responder directamente a esa posibilidad y ha insistido en que la amnistía ha permitido superar la crisis política e institucional que atravesó Cataluña durante el proceso independentista.

El ministro ha reivindicado que actualmente Cataluña está presidida por el socialista Salvador Illa y que las formaciones independentistas desarrollan su actividad dentro de las instituciones.

"Nosotros dijimos que la normalización en Cataluña era un objetivo de país", ha defendido Bolaños, que ha calificado la recuperación de la convivencia institucional como uno de los principales logros del Ejecutivo.