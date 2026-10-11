Bolaños califica de "èxito" la amnistía porque la situación en Cataluña está "normalizada" y afirma que Puigdemont ya puede volver

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado de "éxito" la amnistía y ha asegurado que esto se debe a que la situación en Cataluña "está normalizada desde el punto de vista político, institucional y social". Así lo ha expresado en una entrevista en El Periódico, en la que ha asegurado que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, puede volver "ya" a España.

En este sentido, Bolaños ha afirmado que la amnistía nunca ha sido "una cuestión de nombres individuales" y que el objetivo siempre ha sido que el beneficiario último fuera la sociedad catalana en su conjunto. "Había 400 personas que tenían alguna causa penal pendiente y que son beneficiarios directos", ha expresado.

Según el ministro, después de "todas las barbaridades que se dijeron", que además "han resultado ser todas falsas", es en el beneficio final donde hay que "poner el foco". Además, preguntado por una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Puigdemont, cree que es algo que no tiene mayor relevancia.

Apoya las acampadas y defiende que la Diputación Permanente apruebe los decretos

Uno de los temas de la entrevista ha sido la crisis de vivienda y las acampadas que hay por toda España por este motivo. Bolaños las ha apoyado y ha defendido que el Gobierno actúa "en consecuencia" presentando dos decretos para dar respuesta: "Los acampados están levantando una bandera que es una causa justa".

Así las cosas, también ha defendido que la Diputación Permanente apruebe los dos decretos, porque es "una aplicación estricta de lo que dice la Constitución, ni más ni menos". A su juicio, el nuevo decreto ley es "más ambicioso y poderoso" que el que fue tumbado en el Congreso.

Exige al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre la ley de nietos antes del 29N

Sobre las elecciones del próximo 29N ha afirmado que "la tendencia al alza del PSOE es clara", mientras que la del PP va a la baja porque los socialistas hablan de los asuntos que interesan a la gente, pero la derecha "no habla de nada". El balance que el ministro hace de la legislatura es positivo porque, a pesar de "una aritmética parlamentaria complicada", el Gobierno ha aprobado "casi 80 leyes" y ha ganado el 85% de las votaciones.

Antes de las elecciones debe aclararse qué pasa con la ley de nietos. Bolaños la ha defendido, porque es "absolutamente legal", ya que la interpretación de la Ley de Memoria es la misma que se hizo en 2007. También ha pedido al Tribunal Supremo "que resuelva cuanto antes", tanto la medida cautelar, como el fondo del asunto, porque "el censo hay que determinarlo y clarificarlo cuanto antes en un proceso electoral".