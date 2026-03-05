Ayuso responde al 'no a la guerra' de Sánchez: "Animo a las mujeres a irse solas y borrachas por Teherán o en minifalda a Kabul"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido al "no a la guerra" defendido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una serie de argumentos en los que ha mezclado ETA, el feminismo e, incluso, las hijas de Zapatero. El lema al que se ha acogido toda la izquierda ha sido objeto de debate en la sesión de la Asamblea de Madrid.

"Les animo a irse solas y borrachas por Teherán o en minifalda a Kabul" le ha espetado a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que previamente le había recordado a Ayuso que el "primer objetivo militar" de Estados Unidos e Israel fue bombardear una escuela y asesinar a 160 niñas. "Esa es la forma que tiene la derecha de defender los derechos de las mujeres iraníes", ha señalado la portavoz.

No a ninguna dictadura, ni la iraní ni la comunista china, ni a la comunista ETA

La presidenta madrileña, por su parte, ha cargado contra la política exterior que está llevando a cabo Sánchez porque no está teniendo en cuenta al Congreso y ha recordado que el régimen iraní mató "en muy pocas semanas a 30.000 personas, castigó a homosexuales, condenándolos a la cárcel, a latigazos, colgándolos de grúas y asesinando a mujeres por negarse a llevar el velo".

Asimismo, Bergerot le ha reprochado a Ayuso que se dedique a "jalear una guerra que va a traer caos e inseguridad" y la ha comparado con José María Aznar y Santiago Abascal porque, a su juicio, son "todos lo mismo".

Sobre el "no a la guerra" de Sánchez, Ayuso ha respondido que "claro que no", pero que no a ningún tipo de guerra. "No a la dictadura, por supuesto, a ninguna dictadura, tampoco a la venezolana, la iraní, la comunista china, ni a la comunista ETA, que es otra dictadura que ha roto la convivencia de los españoles", ha expresado.

Las únicas hijas que no van a perder oportunidades son las de Sánchez y Zapatero

Por eso, según la presidenta de la Comunidad de Madrid, Sánchez no es "fiable" y es algo visible "a los ojos del mundo", al mismo tiempo que ha reiterado que "la corrupción del bloque sanchista va a hundir" al país. "Eso sí, las únicas hijas que no van a perder oportunidades son las de Sánchez y Zapatero. Con nosotros no cuenten", ha apostillado.

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, también ha atacado a Sánchez por "desempolvar ese viejo mantra zapaterista del 'no a la guerra'" y ha ironizado con que la manera de la izquierda de defender a las mujeres es "encerrarlas dentro de su burka ideológico".

"Es un feminismo arrodillado ante un señoro como Pedro Sánchez, que creció políticamente gracias al dinero de los negocios de la prostitución, y de eso no dicen nada", ha sentenciado el portavoz popular.