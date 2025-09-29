Ayuso sobre el discurso de Felipe VI en la ONU acerca de Israel: "El rey reina, pero no gobierna"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho referencia al discurso de Felipe VI en la ONU sobre Israel en una entrevista en Telecinco. "El rey reina, pero no gobierna y no tiene que tomar más postura que la conciliación", ha señalado.

El rey dijo el pasado miércoles que le cuesta comprender lo que el Gobierno israelí está haciendo en Gaza, pidió a la comunidad internacional que no mire para otro lado y se dirigió directamente a Israel, a quien pidió: "Clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre".

España "pagará caro" no comprar armas a Israel

Ayuso ha explicado que "siempre" va a defender a la monarquía, pero que Felipe VI "no tiene que tomar más postura que la conciliación" porque "el rey reina, pero no gobierna". Ha añadido que tiene el "máximo respeto" hacia el rey porque "respetamos los símbolos del Estado y vamos a estar siempre en una defensa cerrada de una institución tan importante como es la monarquía".

También ha sido preguntada por la decisión del Gobierno de no comprar armas a Israel, una decisión que España "pagará caro", porque se están produciendo injerencias rusas en territorio europeo y ha asegurado que "la tecnología de inteligencia que funciona en el mundo es israelí".

Sobre inmigración y las pulseras antimaltrato

La presidenta madrileña también se ha pronunciado sobre otros temas, como la inmigración, y ha defendido que "la inmigración hispana no es inmigración", que los problemas de convivencia son aquellos referentes a personas de países que "puedan tener una integración más complicada".

A su juicio, los problemas en España por inmigración surgen porque no hay control en las fronteras y porque el Ejecutivo central actúa "con falta de rigor jurídico" en cuanto a la llegada de inmigrantes, permitiendo que haya personas que "deambulan sin oficio ni beneficio, lo que genera problemas de convivencia".

Sobre las pulseras antimaltrato, ha criticado al Gobierno porque no "ha dejado de mentir" y porque "está haciendo que las mujeres en España estén completamente desprotegidas". Además, ha criticado el sistema Viogén, que en sus propias palabras "no funciona", porque "todos los días" se está viendo que cada vez que fallece una mujer víctima de violencia de género "estaba en el sistema".