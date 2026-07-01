Adiós al secreto salarial: el Gobierno plantea que las empresas expliquen cómo fijan los sueldos

El Gobierno quiere cambiar las reglas para las empresas. Y es que el Ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales acabar con el secreto salarial y obligar a las empresas grandes y medianas a informar a sus trabajadores de los criterios que se tienen en cuenta para subir los sueldos.

Así ha quedado reflejado en el borrador de real decreto para garantizar la transposición parcial de la directiva europea sobre igualdad retributiva y transparencia salarial que el Gobierno ha presentado este miércoles. Una tarea que ya estaba en la agenda de la ministra pero que caducó el pasado 7 de junio.

Un mes después, Trabajo ha reactivado las negociaciones para llevar al Consejo de Ministros un texto que no tendría que pasar por el Congreso de los Diputados al tratarse de real decreto.

Los trabajadores podrán saber los criterios para subir el sueldo

El borrador presentado por el Ministerio de Trabajo a patronal y sindicatos refleja la intención de permitir a los empleados conocer los criterios que utilizan las empresas para determinar los sueldos y, para las compañías de más de 50 trabajadores, conocer la información sobre los criterios de progresión retributiva.

El objetivo es reforzar el derecho de información de los trabajadores para aumentar la transparencia salarial y acabar con la brecha de género.

Asimismo, el texto garantiza a la plantilla el derecho a solicitar por escrito información sobre el nivel retributivo individual y los niveles medios, desglosados por sexo, en las categorías de trabajadores que realicen el mismo trabajo. Toda esta información deberá ser aportada por la empresa en un plazo máximo de dos meses, garantizando en todo momento la accesibilidad a personas con discapacidad.

Otras medidas del borrador

Además de otorgar un mayor derecho de información a los empleados, Trabajo quiere prohibir las cláusulas de confidencialidad salarial. En concreto, plantea que se considerarán "nulas y sin efecto las cláusulas de los pactos individuales y las decisiones unilaterales de la empresa que impidan a las personas trabajadoras revelar o divulgar información sobre su retribución".

De esta forma, lo que planta el ministerio es prohibir a las compañías que impidan a los trabajadores hablar de sus sueldos, no pudiendo sancionarles o despedirles por saltarse esa confidencialidad.

Las peticiones de los sindicatos para aprobar la medida

A pesar de las intenciones del Gobierno, los sindicatos han advertido esta mañana que no apoyarán la medida hasta que el Gobierno no endurezca el registro horario con fecha límite el 31 de julio. La secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, asegura que es imprescindible que el registro horario que aún no está en vigor para que este decreto salarial "sea una norma fiable". "Necesitamos saber cuántas horas trabajan las mujeres, cómo se retribuye el valor hora y eso no es posible conseguir sin el registro horario", detalla Ruíz.

Unas palabras que ha replicado el secretario de acción sindical de CCOO, Javier Pacheco: "Hemos dejado de manifiesto la importancia que tiene para garantizar a transparencia retributiva el control y el registro horario para que el salario sea fundamental en la reducción de la brecha de género", ha declarado tras la reunión.