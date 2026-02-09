Este es el tiempo que nos espera esta semana: persisten las lluvias y suben las temperaturas

El inicio de la semana estará marcado por la llegada de nuevos frentes atlánticos que dejarán lluvias en gran parte del territorio peninsular. Galicia y zonas montañosas del interior serán las zonas más afectadas por estas precipitaciones a las que se sumará un notable ascenso de las temperaturas, lo que elevará la cota de nieve y favorecerá los deshielos, incrementando la presión sobre ríos y cauces que ya se encuentran saturados. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, ha precisado que las precipitaciones serán "menos probables y más débiles en el área mediterránea y en Baleares", a pesar de que "esta semana será lluviosa en la mayor parte del territorio peninsular".

Lluvias y subida de temperaturas

Durante el lunes y el martes, las temperaturas subirán de forma notable, provocando un ascenso rápido de la cota de nieve. Este aumento térmico, unido a la lluvia sobre la nieve caída en días anteriores, acelerará los deshielos y aportará un volumen adicional de agua a los caudales. Se producirían así nuevos frentes que dejarán precipitaciones en la mayor parte de la península, con menor probabilidad en Cataluña y Baleares. Las lluvias más abundantes se concentrarán en la sierra de Cádiz y Málaga, otras zonas montañosas de Andalucía y el oeste de Galicia.

Además, se esperan vientos muy fuertes en el área mediterránea y un ascenso generalizado de las temperaturas, excepto en el tercio norte. En el Mediterráneo se superarán los 20 grados, mientras que en Canarias la jornada será tranquila, con más nubosidad en el norte. El martes se mantendrá una situación similar, con lluvias en buena parte de la península, menos frecuentes en el Mediterráneo y Baleares. En el sur de Andalucía serán menos abundantes que en jornadas previas, mientras que aumentarán los acumulados en Galicia, el Cantábrico oriental, Pirineos y zonas del norte de Cáceres, sur de Salamanca y Ávila.

Las temperaturas mínimas serán muy elevadas para estas fechas y las máximas superarán los 20 grados en el Cantábrico y los 25 grados en puntos del Mediterráneo. El miércoles continuarán las precipitaciones en amplias zonas del país, con especial intensidad en Galicia, Cantábrico oriental, Pirineos y el entorno del sistema Central. La cota de nieve seguirá alta, prolongando los deshielos.

Incertidumbre el fin de semana

A partir del jueves aumentará la incertidumbre en la previsión del tiempo, pues podría seguir lloviendo, aunque de forma más dispersa e intermitente. En territorios como Galicia, la llegada de un nuevo frente por la tarde podría dejar lluvias intensas y un descenso térmico, aunque con la cota de nieve aún elevada.

De cara al fin de semana, el viernes podría volver a ser una jornada lluviosa en amplias zonas, incluso con precipitaciones alcanzando el Mediterráneo y Baleares. El sábado las lluvias serían más irregulares y el domingo quedarían restringidas a la mitad norte peninsular, con el sur previsiblemente seco. Esta tendencia podría prolongarse a comienzos de la próxima semana, aunque Aemet advierte de que todavía es pronto para confirmarlo.