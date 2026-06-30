Vox y los grupos de izquierda tumban la primera votación de investidura de Juanma Moreno

Vox y los grupos de izquierda (PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía) han tumbado la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. El candidato del PP tendrá que intentarlo el próximo jueves otra vez, aunque una mayoría simple le sirve, e intentar conseguir el apoyo de la formación de Santiago Abascal, con la que todavía no tienen cerrado un pacto.

Tras los comicios celebrados el pasado 17 de mayo, Juanma Moreno se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, por lo que necesita el apoyo de Vox o su abstención. Tras varias semanas de negociación, ambos partidos no han conseguido llegar a un acuerdo, por lo que el jueves se volverá a votar, aunque Moreno solo necesitará mayoría simple.

El debate de investidura arrancó este lunes con la intervención de Juanma Moreno y ha concluido hoy con la votación, que se ha iniciado en torno a las 18:30 horas, por llamamiento de cada uno de los diputados para que se pronunciaran a viva voz. La dirección nacional de Vox fue la primera que avanzó el no a la investidura de Juanma Moreno.

Un "mensaje optimista" de cara al jueves

Aunque su portavoz en el Parlamento, Manuel Gavira, ha trasladado un "mensaje optimista" sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PP-A de cara a la segunda votación de investidura del jueves y ha insistido en señalar que "primero" se negocian "las medidas", para ver cómo "mejorar la vida de los andaluces".

Juanma Moreno, en su turno de réplica, ha lamentado el voto contrario de Vox, pero ha confiado en que en la votación del jueves sí cuente con su apoyo. "Tenemos la responsabilidad de llegar a un acuerdo, lo antes posible y, desde luego, no va a faltar voluntad por parte de mi grupo político".

"Lamento que hoy, cuando se produzca la votación en esta cámara, no haya una actitud positiva por parte de ningún grupo y de manera especial del grupo de Vox. Lo lamento porque creo que sí se podían haber dado esas condiciones", ha expresado.

Qué pasa si el jueves Juanma Moreno no es investido presidente

Si transcurridos dos meses desde esta primera votación, Juanma Moreno no lograra ser investido presidente de la Junta, se disolvería la Cámara y se convocarían nuevas elecciones, que serían a finales de octubre.