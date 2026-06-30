Cuando serían las elecciones de Andalucía si Juanma Moreno y el PP no alcanzan un acuerdo con Vox

El presidente de la Junta en funciones y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha advertido de que Andalucía tendría que volver a las urnas el 25 de octubre si finalmente no logra un acuerdo de investidura con Vox. El dirigente popular ha alertado de que ese escenario supondría mantener a la comunidad "medio año sin gobierno".

Moreno ha realizado esta advertencia durante la segunda sesión del debate de investidura en el Parlamento andaluz, después de que el portavoz de Vox, Manuel Gavira, confirmara que su formación no respaldará, por ahora, la candidatura del líder popular al no haberse alcanzado un acuerdo.

Las negociaciones entre PP y Vox continúan

En declaraciones a Canal Sur Radio, Moreno ha reconocido que "no hemos llegado a un acuerdo, a pesar de que lo hemos intentado", aunque ha subrayado que Vox ha sido "el único grupo político" dispuesto a negociar con el PP para facilitar la investidura.

La primera votación, prevista para este martes, se da prácticamente por perdida para Moreno, ya que el PP cuenta con 53 escaños, dos menos de los 55 que marcan la mayoría absoluta del Parlamento andaluz. La atención se traslada ahora a la segunda votación, que se celebrará 48 horas después y en la que basta con obtener mayoría simple, un margen de tiempo que ambos partidos aprovecharán para seguir negociando.

Vox mantiene abiertas las conversaciones

Por su parte, Manuel Gavira ha insistido en que las conversaciones continúan abiertas y ha querido rebajar la tensión entre ambas formaciones. El portavoz de Vox ha explicado que las negociaciones se están centrando en el contenido del acuerdo y en las medidas de gobierno, más que en el reparto de cargos o en una eventual entrada de Vox en el Ejecutivo andaluz.

A la salida del pleno de investidura, Gavira ha agradecido el tono empleado por Moreno durante su intervención, aunque ha señalado que todavía es necesario cerrar los detalles del pacto. En este sentido, se ha mostrado convencido de que el entendimiento llegará, asegurando que el acuerdo podría haberse alcanzado ya si el PP no hubiera esperado doce días desde las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo para iniciar las negociaciones.

¿Qué ocurre si fracasa la investidura?

Si finalmente la investidura fracasa y ningún candidato consigue reunir los apoyos necesarios dentro del plazo legal, el Parlamento andaluz quedará disuelto automáticamente y se convocarán nuevas elecciones autonómicas.

En ese escenario, los andaluces volverían a las urnas el 25 de octubre, tal y como ha recordado el propio Juanma Moreno durante el debate de investidura, abriendo un nuevo proceso electoral apenas cinco meses después de los comicios celebrados el pasado 17 de mayo.