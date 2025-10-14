UGT pide a los autónomos que “no se dejen llevar por las voces” porque la subida de cuota beneficia a la mayoría

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido este martes la propuesta del Gobierno para elevar las cuotas de los autónomos a partir de 2026, y ha pedido al colectivo que “no se deje llevar por las voces que están en contra de todo”. Según ha asegurado, el nuevo sistema beneficiará a la inmensa mayoría de los trabajadores por cuenta propia y permitirá que sus pensiones dejen de ser “de miseria”.

Álvarez calificó de “sorprendente” el debate surgido en torno a la medida y recordó que los autónomos no cotizarán más que los asalariados del régimen general. Además, subrayó que la propuesta forma parte de un acuerdo suscrito en 2022 por el Gobierno, la patronal CEOE y la organización de autónomos ATA, que fijó un modelo progresivo de cotización según ingresos.

El líder sindical insistió en que el objetivo es lograr un sistema más justo y sostenible, en el que las aportaciones reflejen los rendimientos reales de cada autónomo. “Se trata de mejorar las pensiones, y para eso las cotizaciones deben tener relación con lo que se gana”, afirmó durante su asistencia al acto de entrega del Premio Julián Besteiro en Madrid.

Frente a las críticas de PP, Vox y Junts, que han anunciado su rechazo a la medida, Álvarez pidió serenidad: "Este acuerdo va a beneficiar a la inmensa mayoría de los autónomos de nuestro país, que no se dejen llevar por estas voces que están en contra de todo, se trata fundamentalmente de mejorar sus pensiones y para ello, sus cotizaciones tienen que tener una relación directa con lo que están ganando en cada momento", ha añadido.

Para Álvarez, este nuevo sistema de cotizaciones por ingresos reales "rompe" la historia de que los autónomos tenían cotizaciones "muy bajas" y después generaban unas "pensiones de miseria" que eran "insoportables" y dana lugar a situaciones "muy difíciles" entre los trabajadores por cuenta propia.