Las cuotas de los autónomos podrían subir hasta 206 euros en 2026: el nuevo plan de la Seguridad Social

Hasta 2022, los trabajadores autónomos podían elegir libremente su base de cotización dentro de unos límites legales, lo que llevaba a que muchos optaran por la mínima -en torno a 294 euros mensuales- sin relación con sus ingresos reales. Este sistema fue sustituido en 2023 por un modelo progresivo basado en los rendimientos netos, con cuotas que varían según los ingresos para hacer el sistema más equitativo. Así, las aportaciones oscilaron entre 230 y 500 euros en 2023, entre 225 y 530 en 2024 y entre 200 y 590 euros en 2025.

Ahora, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha propuesto una nueva revisión para 2026 que implicaría subir las cuotas: la más baja aumentaría en 17 euros, hasta los 217,37 euros mensuales, y la más alta lo haría en 206 euros, hasta los 796,24 euros.

La propuesta para 2026 partes así de esos 217,37 euros de cuota mínima para aquellos autónomos con rendimientos inferiores a 670 euros mensuales y llega hasta un máximo 796,24 euros para los que superen los 6.000 euros, con subidas en las quince horquillas de rendimientos, según el documento al que ha tenido acceso EFE y que el Gobierno ha trasladado a patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos.

El plan para 2027

Para 2027, el planteamiento del Gobierno arranca en 234,73 euros para el tramo más bajo de rendimientos y termina en 1.002,49 euros para el más elevado, y de cara a 2028, comienza con 252,1 euros y cierra en 1.208,73 euros.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han recordado que la negociación de estos tramos sale del pacto cerrado en 2022 entre todas las partes para implantar un nuevo sistema progresivo para que los autónomos coticen según ingresos y tengan derecho así a mejores prestaciones.

También han incidido en que la nueva propuesta deja las tres cuotas de los tramos más bajos entre los 217 y los 271 euros, por debajo de la mínima en 2022, año previo al inicio del nuevo sistema, cuando era de 294 euros.

ATA tacha de "sablazo" la propuesta

La propuesta ha sido recibida en la mesa con algunas críticas de las asociaciones de autónomos, especialmente de ATA que ha rechazado de plano el incremento.

El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, ha calificado el planteamiento de "nuevo sablazo" y se ha quejado de que se plantee subir las cotizaciones en 200 euros anuales a quien no gana ni 3.000 euros.

Asimismo, ha cuantificado, las cuotas subirán en 450 euros al año para quien gane 30.000, y entre 1.000 y 2.500 euros para quien gane más de 38.000 euros.

"Y eso solo en 2026. Pretenden otra para 2027 y 2028. Con el aval de ATA, no", ha dejado claro Amor.