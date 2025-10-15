Así quedarían las nuevas cuotas de autónomos en 2026 con la nueva subida de la Seguridad Social

El sistema actual de cotizaciones para los trabajadores autónomos cambió en 2023. En este momento, las aportaciones van desde los 200 y 590 euros, todas en función de los ingresos. Si bien, esto puede cambiar de cara a 2026, porque el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha propuesto una reforma del sistema.

Si se aprueba, la subida de las cuotas de autónomos irían desde los 11 euros, que afectaría a la cuota más baja, situándose en los 217,37 euros mensuales, mientras que la más alta aumentaría 206 euros y llegaría a los 796,24 euros. El objetivo de esta medida es reforzar el sistema de pensiones y adaptarlo a las nuevas necesidades económicas.

Si bien, cabe destacar que la subida de 11 euros, la más baja, no se reserva para los que ingresan menos, sino que corresponde a quienes ganan entre 1.166 y 1.300 euros al mes. Los que menos ingresan -aquellos con una facturación de hasta 670 euros al mes-, pagarán 17 euros más -217,37 euros-, que sí es la cuota más baja.

Así quedan las nuevas cuotas de autónomos

Ingresos de hasta 670 euros al mes: subida de 17 euros, la cuota queda en 217,37 euros mensuales.

subida de 17 euros, la cuota queda en 217,37 euros mensuales. Ingresos de entre 670 y 900 euros al mes: subida de 15 euros, la cuota se queda en 234,85 euros mensuales.

subida de 15 euros, la cuota se queda en 234,85 euros mensuales. Ingresos de entre 900 y 1.166 euros al mes: subida de 11 euros, la cuota se queda en 271,24 euros mensuales.

subida de 11 euros, la cuota se queda en 271,24 euros mensuales. Ingresos de entre 1.166,7 y 1.300 euros al mes: subida de 11 euros, la cuota se queda en 302 euros mensuales.

subida de 11 euros, la cuota se queda en 302 euros mensuales. Ingresos de entre 1.300 y 1.500 euros al mes : subida de 17 euros, la cuota se queda en 311 euros mensuales.

: subida de 17 euros, la cuota se queda en 311 euros mensuales. Ingresos de entre 1.500 y 1.700 euros al mes :subida de 28 euros, la cuota se queda en 322 euros mensuales.

:subida de 28 euros, la cuota se queda en 322 euros mensuales. Ingresos de entre 1.700 y 1.850 euros al mes: subida de 28 euros, la cuota se queda en 378 euros mensuales.

subida de 28 euros, la cuota se queda en 378 euros mensuales. Ingresos de entre 1.850 y 2.030 euros al mes: subida de 33 euros, la cuota se queda en 403 euros mensuales.

subida de 33 euros, la cuota se queda en 403 euros mensuales. Ingresos de entre 2.030 y 2.330 euros al mes: subida de 39 euros, la cuota se queda en 439 mensuales.

subida de 39 euros, la cuota se queda en 439 mensuales. Ingresos de entre 2.330 y 2.760 euros al mes: subida de 50 euros, la cuota se queda en 456 euros mensuales.

subida de 50 euros, la cuota se queda en 456 euros mensuales. Ingresos de entre 2.760 y 3.190 euros al mes: subida de 67 euros, la cuota se queda en 507 euros mensuales.

subida de 67 euros, la cuota se queda en 507 euros mensuales. Ingresos de entre 3.190 y 3.620 euros al mes: subida de 85 euros, la cuota se queda en 550 euros mensuales.

subida de 85 euros, la cuota se queda en 550 euros mensuales. Ingresos de entre 3.620 y 4.050 euros al mes: subida de 103 euros, la cuota se queda en 593 euros mensuales.

subida de 103 euros, la cuota se queda en 593 euros mensuales. Ingresos de entre 4.050 y 6.000 euros al mes: subida de 118 euros, la cuota se queda en 648 euros mensuales.

subida de 118 euros, la cuota se queda en 648 euros mensuales. Ingresos superiores a 6.000 euros al mes: subida de 206 euros, la cuota se queda en 796 euros mensuales.

Qué pasa en 2027 y 2028 con la cuota de autónomos

En los años siguientes, las cuotas de autónomos seguirán subiendo. En 2027, la cuota de autónomos más baja, según la propuesta del Gobierno, será de 234,73 euros para los que ingresan hasta 670 euros al mes, mientras que los que ganan más de 6.000 euros pagarán 1.002,49 euros. De cara a 2028, la cuota más baja será de 252,1 euros y la más elevada de 1.208,73 euros.

Fuentes del Ministerio, según El País, han informado de que los incrementos de cuotas no se contemplarían solo hasta 2028, sino hasta 2031 incluido. De esta manera, se cumple el acuerdo firmado entre el Ejecutivo y las asociaciones de autónomos en 2022, según el cual el modelo de cotización por ingresos reales variaría hasta 2032.

ATA lo califica de "sablazo"

La respuesta de las asociaciones de autónomos no se ha hecho esperar. Lorenzo Amor, presidente de ATA -principal asociación- y vicepresidente de CEOE, lo ha calificado de "sablazo" y ha criticado que esta subida quede fijada para los próximos años sin posibilidad de cambios: "No estamos dispuestos a un nuevo sablazo a los autónomos y no va a contar con el aval de ATA, ya pueden preparar el decreto y llevarlo al Congreso y que sean los partidos políticos los que se retraten, pero con ATA que no cuenten", ha manifestado.

Por su parte, la Unión de Profesionales Autónomos (UPTA) ha asegurado que es una propuesta "muy similar al que aprobaron todas las asociaciones" en 2022. Su presidente, Eduardo Abad aun así ha pedido cambios, como "la la creación de un tramo inferior al más bajo para aquellos autónomos del ámbito artístico y de creación de contenido".