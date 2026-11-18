El Gobierno ha aprobado una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que no ha quedado exenta de polémica, dado que es la primera vez que se sube en plena campaña electoral. Tras esta nueva actualización, los trabajadores cobrarán 1.286 al mes en 14 pagas, un total de 18.004 euros anuales.

Además, el Consejo de Ministros también aprobó un Real Decreto-Ley por el que las personas que perciban esta cantidad quedan exentas de tributar el IRPF, como viene siendo habitual. Para quienes cobren entre 18.004 euros y 23.172 euros, la deducción será decreciente y progresiva con el objetivo de evitar el 'error de salto' que habría si un contribuyente cobrara poco más del SMI.

¿A qué trabajadores afecta el aumento del nuevo SMI? La subida del SMI se aplicará a partir del 1 de enero de 2027 y afecta a los trabajadores que tienen jornada completa. Es decir, si una persona actualmente cobra 1.250 y tiene jornada completa, a partir de esa fecha deberá cobrar 1.286 euros.

En qué casos las empresas no están obligadas a subir el SMI

Sin embargo, existen algunos casos en los que la empresa no tiene obligación de subirlo. Las empresas pueden utilizar parte de esa subida para absorber complementos salariales que ya percibe el trabajador, como los pluses de libre disposición o nocturnidad, siempre que el convenio colectivo no lo impida.

Es decir, la empresa puede usar el dinero que paga de más por los pluses de antigüedad, nocturnidad o productividad, entre otros, para cubrir la subida del SMI. Por ejemplo, si una persona cobra 1.290 euros al mes contando los pluses, la empresa no está obligada a subir el SMI, aunque el salario base sea inferior.

Otro ejemplo práctico, si una persona cobra de base 1.221 euros y un plus de antigüedad de 50 euros, ingresa al mes 1.271 euros brutos. Con el nuevo SMI de 1.286 le faltarían 15 euros, por lo que la empresa puede absorber parte de esos 50 euros del plus para justificar la subida. Por ejemplo, en vez de sumar los 15 euros, puede reducir el plus a 35 euros y aumentar el salario base a 1.251 euros.

Los sindicatos piden acabar con esta práctica

Sin embargo, los beneficios en especie, como la comida, el transporte, el kiloemetraje o la vivienda facilitados por la empresa, no pueden computarse para justificar que el salario sea inferior al SMI. En resumen, sea como sea, una persona a jornada completa no puede cobrar menos del SMI y la absorción de los pluses no puede ser una excusa para que la empresa pague menos de esa cantidad.

Los sindicatos CCOO y UGT no respaldan esta práctica, porque consideran que devalúa los complementos. Es por ello que no están de acuerdo con esta última subida salarial, porque el Ministerio de Trabajo se comprometió con ellos, a través de un cambio en la norma, a acabar con esta práctica, que no se ha aprobado.