¿Me puedo coger las 19 semanas retribuidas seguidas tras el nacimiento de mi hijo? cómo solicitar los nuevos permisos

El Congreso ha convalidado el real decreto-ley por el que se amplían los permisos de nacimiento y cuidado.

👉Así quedan los permisos parentales tras su ampliación: desde cuándo están en vigor y requisitos para acogerse

M.M.G.

Madrid |

¿Me puedo coger las 19 semanas retribuidas seguidas tras el nacimiento de mi hijo? cómo solicitar los nuevos permisos
"España se sitúa entre los países con permisos parentales más amplios y equitativos del mundo. Este avance beneficiará en este año a casi un millón de personas que tendrán más tiempo para estar con los suyos y menos agobios en sus vidas", es la declaración triunfal de la vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el día en el que el Congreso ha aprobado la ampliación del permiso de nacimiento y cuidado.

Son precisamente estas familias a las que van destinadas estas prestaciones las que ahora se preguntan cómo solicitar los permisos y aplicarlos a sus casos concretos.

Qué permisos parentales ha convalidado el Congreso

El Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto-ley por el que se amplían los permisos de nacimiento y cuidado.

Este real decreto-ley incluye las dos semanas de permiso retribuido para el cuidado de niños hasta los 8 años, así como una más de permiso por nacimiento, lo que se traduce en un total de 19 semanas retribuidas para atender a los hijos pequeños, que alcanzan las 22 si se suma la acumulación del permiso por lactancia.

Quién puede acogerse a este permiso

La norma beneficia no sólo a los trabajadores asalariados, sino que incluye a los empleados públicos y a las personas trabajadoras autónomas cuyos hijos hayan nacido a partir del 2 de agosto de 2024.

Cómo puedo distribuir el permiso

El permiso se distribuye de la siguiente manera:

  • 17 semanas (28 en el caso de familias monoparentales) hasta que el bebé cumpla un año: las 6 primeras semanas se disfrutan de forma obligatoria e ininterrumpida a jornada completa inmediatamente después del nacimiento del bebé. Las once semanas restantes (22 en el caso de monoparentalidad) se pueden disfrutar en periodos semanales seguidos o interrumpidos, en régimen de jornada completa o parcial, previo acuerdo entre la empresa.
  • 2 semanas adicionales (cuatro en el caso de monoparentales): Se distribuyen de forma flexible hasta que el menor cumpla los 8 años de edad.

Puedo cogerme las 19 semanas seguidas

Las dos semanas adicionales de cuidado podrán solicitarse a partir del 1 de enero de 2026. Así que algunos de los padres que empiecen a disfrutar el permiso por nacimiento este mes de septiembre podrán empalmarlo con las dos semanas para cuidados y así completar las 19 totales de permiso.

En cualquier caso a partir del próximo 1 de enero podrán disfrutar del permiso de manera prolongada, previo acuerdo con la empresa.

