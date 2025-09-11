Qué pasa con las ocho semanas para cuidado de hijos tras la ampliación de los permisos aprobada en el Congreso

El pleno del Congreso ha aprobado el Real Decreto Ley del Gobierno que amplía tres semanas el permiso de nacimiento y cuidado del menor. Ahora los progenitores tendrán 19 semanas, por las 16 que había anteriormente. En el caso de las familias monoparentales, el permiso se duplica, de 16 a 32 semanas.

La ministra de Trabajo ha celebrado este avance en derechos y ha recordado que "casi un millón de personas" van a beneficiarse porque "tendrán más tiempo para estar con los suyos y menos agobios en sus vidas". Además, Trabajo ha insistido en el que objetivo final es "extender hasta las 20 semanas la duración global de este bloque de permisos en el futuro".

Cómo se distribuyen las semanas del permiso parental

De las tres nuevas semanas que se incluyen en la normativa, una de ellas debe gastarse obligatoriamente en el primer año de edad del bebé. Las otras dos pueden utilizarse hasta que el menor cumpla ocho años.

Si bien, la clave está en que el permiso diferencia entre el nacimiento y cuidado. Antes eran 16 semanas de nacimiento y ocho no retribuidas de cuidados. Ahora, con la modificación, las de nacimiento pasan a ser 17, mientras que las ocho de cuidados se mantienen, y se añaden dos retribuidas.

El decreto permite que los progenitores empleen estas dos semanas retribuidas junto con las 17 por nacimiento, que también son retribuidas, por lo tanto, son 19 semanas de permiso retribuido por cuidado y nacimiento, mientras que las ocho semanas sin retribuir del permiso parental se mantienen como hasta ahora.

Así quedan las ocho semanas para cuidar a los hijos hasta los ocho años

Antes de la entrada en vigor de este nuevo decreto, las ocho semanas por cuidados de los hijos no eran retribuidas y podían emplearse hasta que el menor cumpliera los ocho años. Ahora, a esas ocho se añaden dos retribuidas, que pueden usarse junto con las 17 del permiso por nacimiento.

Las otras ocho semanas, como venía siendo hasta ahora, siguen siendo no retribuidas y los progenitores pueden emplearlas cuando consideren hasta que el menor cumpla ocho años. Estas semanas no son transferibles entre uno y otro progenitor para que así el permiso sea igualitario y no recaiga exclusivamente en las mujeres.

Con esta nueva normativa, el Gobierno todavía no ha cumplido el objetivo que se propuso de alcanzar las 20 semanas totales del permiso parental ni de retribuir cuatro de las ocho semanas del permiso de cuidados. Sí "se completa íntegramente la transposición del permiso parental retribuido previsto en el artículo 8.1 y 3 de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019".