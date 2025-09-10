Así quedan los permisos parentales tras su ampliación: desde cuándo están en vigor y requisitos para acogerse

El pleno del Congreso ha aprobado el real decreto ley del Gobierno que amplía tres semanas el permiso de nacimiento y cuidado del menor, pasando de las 16 a las 19 actuales. Estas tres semanas serán gestionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En el caso de las familias monoparentales, el permiso se duplica pasando de 16 semanas a 32.

La votación ha salido adelante con 313 votos a favor, 33 abstenciones y ninguno en contra a pesar de las críticas de la oposición y de los socios de investidura, que han acusado al Ejecutivo de falta de diálogo. Si bien, el texto se ha tramitado como proyecto de ley, por lo que todos los partidos pueden presentar las enmiendas que considere.

Así quedan los permisos parentales

El permiso de nacimiento y cuidado del menor queda distribuido en tres bloques de la siguiente manera:

Seis semanas ininterrumpidas y obligatorias tras el parto . Estas deben disfrutarse a jornada completa.

. Estas deben disfrutarse a jornada completa. Las siguientes 11 semanas pueden disfrutarse a lo largo del primer año. En el caso de las familias monoparentales son 22 semanas.

pueden disfrutarse a lo largo del primer año. En el caso de las familias monoparentales son 22 semanas. Dos semanas más retribuidas con carácter retroactivo desde agosto de 2024 -cuatro cuando se trata de familias monoparentales- que "podrán disfrutarse a voluntad de la persona trabajadora en períodos semanales, de forma acumulada o interrumpida, hasta que el hijo cumpla los ocho años ". Estas dos semanas podrán solicitarse "a partir del 1 de enero de 2026 y no requerirá un nuevo reconocimiento del derecho".

retribuidas con carácter retroactivo desde agosto de 2024 -cuatro cuando se trata de familias monoparentales- que "podrán disfrutarse a voluntad de la persona trabajadora en períodos semanales, de forma acumulada o interrumpida, ". Estas dos semanas podrán solicitarse "a partir del 1 de enero de 2026 y no requerirá un nuevo reconocimiento del derecho". También hay disponibles 14 días por lactancia.

Como ya estaba establecido antes de las nuevas modificaciones, la madre biológica "podrá anticipar su ejercicio hasta cuatro semanas antes de la fecha previsible del parto", en referencia a las seis semanas obligatorias.

Cuándo avisar a la empresa y qué pasa cuando los dos progenitores trabajan en la misma entidad

Según el texto de la norma, el trabajador debe comunicar a la empresa su decisión de acogerse a este derecho "con una antelación mínima de 15 días". Asimismo, las dos y las 11 semanas pueden disfrutarse "en régimen de jornada completa o de jornada parcial previo acuerdo con la empresa".

En el caso de que ambos progenitores trabajen en la misma empresa, la dirección puede limitar que ambos disfruten de los permisos a la vez, siempre y cuando exponga, por escrito, razones fundadas y objetivas.

Objetivo: llegar a las 20 semanas

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado este avance en derechos y ha insistido en que esta medida "beneficiará a casi un millón de personas el primer año" que "tendrán más tiempo para estar con los suyos y menos agobios en sus vidas".

En cuanto al coste que supone, ha explicado que su despliegue supone 1.500 millones de euros en su despliegue y 1.000 millones anuales en años posteriores.

El pasado mes de julio, cuando se anunció esta medida, el Gobierno indicó que de esta manera "se completa íntegramente la transposición del permiso parental retribuido previsto en el artículo 8.1 y 3 de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019". Aun así, el Ejecutivo asumió el compromiso de "extender hasta las 20 semanas la duración global de este bloque de permisos en el futuro".

Cabe destacar que, según un informe elaborado por la Plataforma por los Permisos Igualitarios de Nacimiento y Adopción (PPIINA), España es el país europeo con mayor participación de los padres en los permisos por nacimiento, con un 42%, muy superior al 7% de Alemania o al 11% de Francia.