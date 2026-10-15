Novedad en la tasa de basuras de Madrid en 2027: esta será la cantidad del recibo medio

La Tasa de Gestión de Residuos (TGR) de Madrid incorporará en 2027 para su cálculo coeficientes de calidad en la separación de basura, tal y como ha anunciado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno en la que se ha aprobado el proyecto de ordenanzas fiscales.

De esta forma, se premiará al barrio que mejor use los contendores verde, amarillo, marrón y azul buscando "aportar mayor equidad y seguridad jurídica. La idea de la región es incluir cinco fracciones en la calidad de la separación de los residuos: fracción resto no reciclable o mezcla (contenedor gris de tapa naranja); plástico, metal y brik (contenedor amarillo); biorresiduos o fracción orgánica (contenedor marrón); papel/cartón (contenedor azul), y vidrio (contenedor verde).

Esta nueva variable influirá en la cuota de la tasa, diseñada mediante la suma de una tarifa básica que pagan todos los inmuebles por la disponibilidad del servicio de recogida y tratamiento de residuos y una tarifa por generación.

Esta es la cantidad del recibo medio

Para el cálculo de la tarifa básica se ha tenido en cuenta el dato del valor catastral individual de cada vivienda o local, mientras que para la de generación se toma en consideración la cantidad de residuos generados, el número de personas empadronadas y la calidad de la separación de cada uno de los 131 barrios de la ciudad, según el informe realizado por el Parque Tecnológico de Valdemingómez.

Por tanto, atendiendo a todos estos criterios, en Madrid, el recibo medio de la tasa de recogida para el año 2027 será de 143 euros, es decir, casi la misma cuantía que en 2026.

Madrid pagará menos que otras comunidades

La ley promovida por el Gobierno central impone el importe que los ayuntamientos deben recaudar con esta tasa, que debe cubrir el coste de los servicios de recogida de residuos. No obstante, el Ayuntamiento de Madrid no ha incluido en estos gastos el coste de los servicios de limpieza de calles, como sí han hecho otros municipios.

Por ello, no se han imputado a la tasa más de 340 millones de euros por este servicio desde su entrega en vigor en el año 2025, que, de haberse incluido, habrían duplicado prácticamente las cuotas que tendrían que pagar los madrileños. De este modo, el ingreso que se estima por esta nueva tasa se sitúa en torno a los 307 millones de euros.

Los inmuebles beneficiados

Con estas prórrogas aprobadas, el número de inmuebles que pagarán la tasa está en torno a 1,7 millones y, como ya ocurre en 2026, el próximo año no tendrán que hacer efectiva la tasa los garajes y trasteros asociados a una vivienda, así como los solares y los edificios en estado de ruina, puesto que no generan residuos.

Además, los garajes de uso industrial destinados en su totalidad a uso residencial están eximidos del pago de la tasa siempre que el interesado presente una declaración responsable que lo justifique, una medida aplicada en el año 2026.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid aplicará la reducción en la cuota a las familias numerosas, similar a la que existe en el IBI, que tendrá en cuenta el valor catastral de la vivienda y la categoría del título de familia y mantendrá una reducción del 100 % del pago de la cuota para todos los perceptores del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción.

La región, en contra de esta tasa

La delegada de Hacienda ha dejado claro que la tasa de basuras es algo "que no les gusta" y que tienen que aplicar "por imposición legal porque hay una ley que así lo exige".

"La ley dice que tenemos que cobrar el coste del servicio y es por ello que la tasa de basura se mantiene durante el año 2027, porque es una exigencia legal del Gobierno de Pedro Sánchez y no tenemos otro remedio que hacerla porque en el Ayuntamiento de Madrid cumplimos las normas", ha manifestado Hidalgo.