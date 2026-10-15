Cambios en los impuestos municipales en Madrid en 2027: bajada del IBI y bonificaciones en la plusvalía, entre otros

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que para 2027 se bajará el tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al mínimo legal, algo que ocurre "por primera vez en su historia", y que se traduce en una reducción del 50%.

De esta forma, Almeida ha defendido que continúan con la senda iniciada en 2019 hasta llegar al tipo mínimo legal en 2027 del IBI como hacen únicamente Santander y Zaragoza.

Tal y como ha detallado José Luis Martínez-Almeida, la nueva ordenanza refleja una rebaja a todos los madrileños del 0,414% al 0,4%, el porcentaje mínimo contemplado en la ley. Y es que en 2019, el tipo del IBI era del 0,510%, por lo que los madrileños se han ahorrado 245 millones en el pago de este impuesto.

"Nos gustaría seguir bajándolo pero es imposible. Ya no podemos bajarlo más porque la Ley reguladora de Haciendas Locales establece con claridad que el tipo mínimo por el cual no se podrá bajar ya es del 0,4% y, por tanto, el año que viene esto supondrá un ahorro para los madrileños ya consolidado de 245 millones de euros en recibos del IBI en la ciudad de Madrid", ha informado Almeida en rueda de prensa, acompañado por la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, tras una Junta de Gobierno en la que se ha aprobado la propuesta de ordenanzas fiscales.

Quién se beneficiará de esta medida

De esta medida, se beneficiarán 2,27 millones de recibos, entre ellos familias, clases medias, autónomos, pequeños y medianos empresarios. En este caso, la nueva bajada no solo beneficia a los 1,53 millones de inmuebles de uso residencial, sino que también lo hace a aquellos sectores más castigados por la escalada de los precios.

Según las previsiones municipales, la reducción beneficiará a 1,53 millones de inmuebles residenciales, 93.546 inmuebles de uso comercial, 30.363 oficinas, 10.704 inmuebles industriales y 9.129 locales de ocio y hostelería.

En la capital, según datos del Ayuntamiento, el 79% de los inmuebles de uso residencial tiene un valor catastral por debajo de los 150.000 euros. Para el año 2027, el recibo medio del IBI urbano para un valor catastral de uso residencial de 135.134 euros sería de 540 euros.

Otras reducciones de impuestos

Por otro lado, el alcalde ha confirmado la reducción de otros impuestos y tasas que permitirán a los madrileños pagar 31,2 millones de euros menos que en 2026.

En concreto, se mantienen las bajadas de impuestos y tasas aprobadas en años anteriores como son las bonificaciones en la plusvalía y bonificaciones de hasta el 95% en las transmisiones mortis causa de la vivienda habitual.

También se producen bajadas en el Impuesto de Actividades por inicio de actividad y creación de empleo, que favorecen la implantación y el crecimiento de empresas en la ciudad.

Por otro lado, se mantiene la rebaja del tipo del 4% al 3,75 en el Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO), así como las bonificaciones del 20% por la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en este impuesto.

Se mantiene la bonificación del 95% del IBI para los comercios centenarios de la capital y, en materia medioambiental, se aplica la bonificación del 50% para quienes instalen sistemas de aprovechamiento de energía solar.

En el IAE, se mantiene la bonificación del 50% para las empresas que implanten sistemas de aprovechamiento de energías renovables, especialmente solar y geotérmica, y la bonificación de hasta el 50% para las empresas que desarrollen planes de transporte para sus empleados, siempre que afecte al menos al 20% de la plantilla y se formalice un contrato con una empresa de transporte o se acredite la adquisición de títulos de transporte público anual, lo que facilita su aplicación en empresas con centros en distintas ubicaciones.