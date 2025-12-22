ERE en Telefónica: cifra final de trabajadores afectados y coste total

Telefónica calcula que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) tendrá un coste de unos 2.500 millones de euros (antes de impuestos) y afectará a unas 5.500 personas, según ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Según las estimaciones, la compañía prevé un ahorro anual de 600 millones a partir de 2028 y 500 millones en Telefónica España y Movistar +, así como 60 millones en las unidades corporativas.

La salida de los primeros trabajadores se espera para el primer trimestre de 2026, por lo que el impacto será positivo desde los primeros momentos. Para Telefónica España y Movistar +, además, la provisión será de unos 2.300 millones de euros y para Unidades Corporativas alrededor de 200 millones de euros.

Si todas estas estimaciones se cumple, el coste por trabajador será de casi 455.000 euros, un 20% más que los 380.000 del ERE de enero de 2024. En este caso el mínimo de salidas es de 4.525 y el máximo dependerá de la cantidad de voluntarios que se acojan al plan. Asimismo, de los 3.000 millones de ahorro previstos para 2030, unos 1.200 millones corresponden al ERE firmado este lunes.

Salidas totales por cada filial

Las filiales afectadas por el ERE son siete, aunque en el último momento se ha reducido el número en Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A.

Telefónica de España: 2.925

2.925 Telefónica Móviles: 720

720 Telefónica Soluciones: 120

120 Telefónica S.A. : 294

: 294 Telefónica Global Solutions: 109

109 Telefónica Innovación Digital: 182

Movistar +: 175

Además, con la firma del acuerdo se ha acordado la prórroga de los convenios colectivos hasta 2030. El objetivo es "avanzar hacia un Grupo más digital, flexible y preparado para los desafíos futuros en un contexto altamente competitivo y de profunda transformación", tal y como han señalado los sindicatos.

En un principio, Telefónica había fijado un total de 5.040 salidas, aunque la cifra final está pendiente de confirmarse hasta que se conozcan las adhesiones voluntarias. Por ejemplo, si hubiera 3.000 adhesiones voluntarias, se producirían 765 salidas forzosas, hasta llegar a las 3.765 salidas, cifra que marca el umbral máximo de afectación del ERE para las filiales del Convenio de Empresas Vinculada (CEV).

Condiciones económicas

En cuanto a las indemnizaciones, la propuesta de Telefónica fija unas condiciones por tramos:

Nacidos entre 1969 y 1971 : 68% del salario regulador hasta los 63 años y el 38% a partir de entonces

Nacidos entre 1965 y 1968: 62% del salario regulador hasta los 63 años y un 34% a partir de entonces

Nacidos en 1964 y anteriores: 52% del salario regulador hasta los 63 años y en el 35% a partir de entonces

Quienes quieran adherirse de forma voluntaria al ERE, el proceso empezará a partir del 29 de diciembre para Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A. hasta el 29 de enero. Para Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones empieza el 29 de diciembre hasta el 26 de enero y para Movistar + empieza el 7 de enero y termina el 6 de febrero.

En el caso de las filiales del CEV -Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones- se necesitan 15 años de antigüedad; para las GBU's -Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A.- se necesitan 13 años.

Además, en el caso de estas últimas se añaden primas de voluntariedad en función de la antigüedad: