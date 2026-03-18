Declaración de la renta en 2026: cómo puedo obtener el número de referencia para acceder al borrador

La declaración de la renta del ejercicio correspondiente al año 2025 se encuentra a la vuelta de la esquina. La campaña arranca en tres semanas, por lo que muchos usuarios ya comienzan a prepararse para poder acceder al borrador cuando llegue el momento.

Hay cuatro maneras de acceso al borrador: con Cl@ve Móvil, Certificado o DNI electrónico, Número de referencia o el acceso para ciudadanos de la UE (eIDAS). No obstante, uno de los métodos más utilizados es el del número de referencia, ya que con la obtención de un solo número ya se puede entrar a realizar la declaración de la renta.

El número de referencia permite gestionar todos los servicios de la campaña de la renta, desde la consulta de datos fiscales y del borrador, a su posterior tramitación.

Cómo obtener el número de referencia paso a paso

Hacienda informa de que el número de referencia es un sistema de autenticación e identificación para personas físicas que permite la gestión de muchos trámites, fundamentalmente para la campaña de la Renta. Se puede obtener de dos maneras: por la aplicación móvil de la Agencia Tributaria y en la web del mismo organismo. En su página web se puede obtener a través de este enlace, en el que hay que introducir el DNI (también se puede acceder con certificado o DNI electrónico).

En la siguiente página, se debe hacer clic en 'Obtener referencia con la casilla 505' o en 'Obtener referencia'. Para continuar, habrá que rellenar el dato de la casilla 505 de la campaña 2020-2021 -el de la base liquidable general sometida a gravamen-. Si el usuario no hizo la declaración en 2020 o el importe de la casilla 505 es de 0, se deberá introducir las últimas cinco cifras del IBAN de la cuenta bancaria.

Después, al pinchar en 'Obtener referencia', el sistema facilita un número de referencia asociado al DNI del usuario. Esta es la cifra que sirve para acceder al borrador de la declaración de la Renta de esta campaña. Dicho número se puede solicitar hasta diez veces, y cada vez que se obtenga uno nuevo se elimina el anterior.

Fechas clave de la declaración de la renta en 2026

La campaña de la renta comienza el próximo miércoles 8 de abril, la semana posterior a Semana Santa. Ese día, los usuarios pueden presentar sus declaraciones a través de internet, en un plazo que se extenderá hasta el próximo 30 de junio de 2026.

Desde el 6 de mayo y hasta el 30 de junio, la Agencia Tributaria podrá confeccionar la declaración del contribuyente por teléfono, estando disponible la solicitud de cita para realizarla de esta manera desde el 29 de abril al 29 de junio. En esta modalidad, un técnico de Hacienda revisa la declaración durante la llamada telefónica y realiza la misma, además de dar apoyo personalizado al usuario.

Entre el 1 de junio y el 30 de junio, la Agencia Tributaria podrá confeccionar la declaración presencialmente en sus oficinas, pudiendo solicitar cita para esta modalidad del 29 de mayo al 29 de junio.

Cabe recordar que para pedir cita se puede hacer a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, en este enlace, o llamando a los teléfonos 915530071 y 901223344.