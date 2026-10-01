Woody Allen presenta el rodaje de su nueva película en Madrid con la presencia de Ayuso y Almeida

Woody Allen rodará en Madrid a partir del próximo 5 de octubre su nueva película. Tras haber pasado por lugares como San Sebastián, Oviedo o Barcelona en anteriores largometrajes, el cineasta neoyorquino aterriza en la capital española para rodar en lugares icónicos del centro de la ciudad y Aranjuez, en el sur de la comunidad.

La película está patrocinada por las administraciones públicas y producida por la empresa española Wanda Visión y Gravier Productions, la productora del propio Allen.

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento pagarán 1,5 millones cada una a cambio de una serie de requisitos que favorezcan e impulsen la imagen internacional de la capital. Así quedó reflejado en el contrato publicado en el portal de contratación pública de la CAM, adjudicado el 24 de octubre de 2025.

Un patrocinio de la ciudad

Con esta iniciativa, la región pretende fomentar el turismo cinematográfico, promoviendo “nuevos flujos de visitantes interesados en recorrer las localizaciones que puedan aparecer en la película".

Además, la misión de la Comunidad es afianzar la ciudad como destino deseado a nivel internacional, tal y como señalan desde el consistorio madrileño. Bajo el título provisional de 'Wasp 2026', sujeto a incluir la palabra Madrid, la película se rodará bajo algunos requisitos clave como un mínimo del 15% de escenas en exteriores, en "espacios y lugares característicos de Madrid capital, incluyendo al menos otra localización identificable y característica fuera de la ciudad". La capital será la principal localización, pero Aranjuez también tendrá presencia.

Asimismo, otras condiciones para que se produzca el pago es que el tráiler contenga escenas que permitan reconocer fácilmente la Comunidad, que se organice un junket de prensa antes del estreno en un lugar reconocible y que la productora garantice la asistencia y participación institucional de las autoridades públicas de la Comunidad de Madrid en la presentación del largometraje en España.

El acuerdo recoge que ambas instituciones realizarán los pagos en tres cantidades, siendo el primero en 2025, de 150.000 euros, 600.000 el segundo en 2026 y 750.000 el tercero en 2027. El plazo para concluir la película es de 26 meses, teniendo que finalizar antes del 31 de diciembre de 2027.

El reparto de la película

El reparto estará encabezado por Alexi Wasser, Jemima Kirke, Peter Vives, Marton Csokas y Jakob Oftebro. La producción contará además con un equipo técnico casi por completo español, y en el que participan varios profesionales con una larga trayectoria internacional, entre ellos la diseñadora de vestuario Sonia Grande y el mítico director de fotografía José Luis Alcaine.

El director y los actores, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentarán este mediodía el rodaje de la nueva película en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.