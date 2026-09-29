Irene Escolar, sobre el caso de Maricarmen: "Si te compras un bloque de viviendas, tu primera responsabilidad es saber quién vive ahí"

La actriz Irene Escolar recibe a Carlos Alsina en su casa y convierte la entrevista de Más de Uno en un recorrido por su vida, su profesión y algunas de las cuestiones que más le preocupan. La actriz habla de teatro, cine, libros y de su trabajo en 'Personas, lugares y cosas', pero también dedica buena parte de la conversación al problema de la vivienda a raíz del caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada después de siete décadas en su casa.

Escolar participa en la movilización en torno al caso y defiende que la responsabilidad de quien compra un edificio no termina en la operación económica. "Si te compras un bloque de viviendas, tienes todo el derecho del mundo, seas un fondo o lo que quieras a comprarte un bloque de viviendas, pero tu primera responsabilidad es saber quién vive ahí y en qué situación está y cómo va a cambiar su vida el hecho de que tú la compres", afirma.

La actriz también expone una dificultad que conoce de primera mano: la relación entre la precariedad laboral de los artistas y el acceso a una vivienda. "Yo no te puedo asegurar, yo no lo sé. Yo te puedo decir el dinero que tengo ahorrado, te puedo decir por suerte que tengo ese dinero ahorrado, pero yo no sé qué va a ser de mi vida", explica.

Irene Escolar abre las puertas de su casa a Carlos Alsina

La entrevista comienza con un juego entre Carlos Alsina y Jorge Abad para descubrir quién recibe al programa. Alsina sube las escaleras acompañado de Óscar y describe una casa con "sabor y con historia". Una voz sirve como primera pista y un Goya colocado en una estantería despeja buena parte del misterio.

Escolar cuenta que recibe el Goya en 2016 por su interpretación en 'Un otoño sin Berlín', dirigida por Lara Izaguirre. También muestra otros reconocimientos, entre ellos el premio Fotogramas y el premio de la Unión de Actores que recibe en 2026. En una fotografía aparecen Emilio Gutiérrez Cava y su hermana, una imagen que lleva a Alsina a preguntar por los vínculos de Escolar con dos figuras del teatro español.

Elementos, recuerdos y premios de la carrera de Irene Escolar en su domicilio | ondacero.es

La respuesta confirma una tradición familiar: Irene Escolar pertenece a la sexta generación de una familia de actores y actrices.

En la casa también aparecen objetos relacionados con sus trabajos. Escolar enseña una claqueta de 'Escenario Cero', una serie que realiza junto a Bárbara Lennie, y el cartel de Hermanas, una obra de teatro que comparte con ella.

"Escenario Cero fue un proyecto muy especial para nosotras", explica. La serie reúne cine y teatro a partir de textos contemporáneos que pasan de los escenarios a una mirada cinematográfica con directores y directoras como Carla Simón y Carlos Marques-Marcet. Cada capítulo cuenta con su propio equipo técnico y artístico.

La actriz también enseña un cartel original de 'Con faldas y a lo loco' diseñado por Saul Bass y que recibe como regalo de Gerardo Vera. Escolar explica que el director de teatro y escenógrafo colecciona carteles de cine y que su colección resulta especialmente importante para ella.

Los libros y la importancia de darle una oportunidad a una historia

La conversación se desplaza después hacia los libros que ocupan parte de la casa. Escolar cuenta que compra libros y que también recibe ejemplares de amigas editoras. Entre ellas menciona a Carma Riera, editora de Alfaguara.

Alsina le pregunta si abandona un libro cuando no consigue engancharse o si intenta llegar hasta el final. Escolar explica que intenta terminarlo porque siente "cargo de conciencia" si lo abandona. También defiende la necesidad de conceder un margen a las historias.

"Hay que darle un chance a todo", afirma.

La actriz relaciona esa idea con el cine y el teatro. Una obra o una película puede necesitar tiempo para desarrollar su propuesta y llevar al espectador por un camino que después ofrece otra perspectiva.

El caso de Maricarmen lleva la conversación a la vivienda

El momento central de la entrevista llega cuando Alsina pregunta a Escolar por la vivienda y por la movilización en torno al caso de Maricarmen.

La actriz cuenta que participa en la acampada y que mantiene contacto con muchas de las personas que participan en ella. También describe la movilización como "muy esperanzadora, muy vibrante, muy bonita" y destaca la presencia de gente joven que se organiza alrededor del caso.

"El domingo terminé la función y me pasé por allí. Estuve un rato largo porque estoy al lado. Estuve un rato largo con ellos. Ayer también fuimos", explica.

Escolar reconoce que vive el desenlace con nervios y considera importante que el caso encuentre una solución. "Creo que es muy importante que esto se solucione y pongamos un poco de orden a este sinsentido", sostiene.

En ese momento, Alsina introduce una de las noticias de la mañana: Maricarmen puede regresar a la vivienda con la misma cantidad de alquiler que paga hasta entonces.

La noticia lleva a Escolar a una reflexión sobre el desahucio. "Esto demuestra que en realidad no tenía por qué haber sido desahuciada. O sea, no había ninguna necesidad de desahuciarla", afirma.

La actriz también menciona la labor del Sindicato de Inquilinas y destaca los intentos de negociación que realiza antes de la movilización.

"Entonces hay que hacer todo este ruido para que la gente tenga un poco de humanidad y entre en razón. Es que es absurdo", señala.

Escolar celebra que Maricarmen pueda regresar a su casa, pero introduce una advertencia sobre la respuesta al caso: "Yo me alegro muchísimo, evidentemente, que pueda volver, pero que no sea un lavado de cara esto".

"Tu primera responsabilidad es saber quién vive ahí"

Alsina plantea entonces una cuestión sobre la responsabilidad de los propietarios y de quienes adquieren edificios residenciales. Escolar distingue entre el derecho a comprar viviendas y la responsabilidad que acompaña a esa decisión.

"Si te compras un bloque de viviendas, tienes todo el derecho del mundo, seas un fondo o lo que quieras a comprarte un bloque de viviendas, pero tu primera responsabilidad es saber quién vive ahí y en qué situación está y cómo va a cambiar su vida el hecho de que tú la compres", afirma.

La actriz sitúa la discusión más allá de la rentabilidad económica y reclama una mirada sobre las personas que viven en las viviendas.

"Yo creo que todo eso forma parte de la responsabilidad del que se mete en ese negocio", añade.

Escolar también apela a una responsabilidad colectiva. "La responsabilidad de todas y de todos de tener un poco de humanidad, más allá de que todo siempre sea el capital y buscar el beneficio y más y más y más, sino vamos a ver qué está pasando con la gente", sostiene.

La vivienda aparece así vinculada a algo más que el acceso a un techo: la posibilidad de construir un proyecto de vida.

"Tengo tantos y tantas amigas pasando por... bueno, que no encuentran un lugar donde poder vivir", explica.

Y añade: "Porque si estás siempre ahí pendiente de un hilo porque ni siquiera tienes asegurada tu casa, ¿Cómo vas a plantearte un horizonte vital?"

La precariedad de los actores también dificulta alquilar una casa

La conversación conecta el problema de la vivienda con las características del trabajo artístico. Alsina plantea la contradicción entre la imagen glamurosa de la profesión y una realidad laboral marcada por la incertidumbre.

Escolar reconoce que una actriz puede trabajar durante un periodo y después pasar meses sin un proyecto. Esa situación también complica el acceso a una vivienda cuando los propietarios exigen contratos indefinidos o nóminas regulares.

"Claro, y hasta que alguien... das con alguien, como pasa siempre, con un poco de sentido común, con un poco, insisto, de humanidad", responde.

La actriz cuenta su propia experiencia y explica que le resulta difícil garantizar cuáles son sus ingresos futuros.

"A mí me costó muchísimo porque evidentemente ahora piden una serie de cosas que digo, pero yo no te puedo asegurar, yo no lo sé", señala.

Extiende el problema a otros trabajadores autónomos: "Bajo los criterios que se siguen ahora, ningún artista, no te estoy hablando de... o una persona autónoma que no puede... que no tiene eso para mostrar, pues es muy difícil".

La reflexión termina con una pregunta sobre el modelo social: "Entonces yo no sé qué mundo estamos construyendo entre todas".

'Personas, lugares y cosas': una mujer en proceso de recuperación

Después de hablar de vivienda, Alsina conduce la entrevista hacia el teatro. Escolar interpreta en el Teatro Español 'Personas, lugares y cosas', una obra protagonizada por Emma, una mujer con un consumo problemático de sustancias que entra en un centro de rehabilitación.

La actriz explica que la obra evita una estructura convencional de introducción, nudo y desenlace. El espectador entra en la mente del personaje y acompaña su proceso.

"Lo que se ve en escena es lo que pasa por la cabeza de ella", explica Escolar.

Emma entra muy intoxicada en el centro y los primeros minutos de la función muestran ese estado como un viaje por su subconsciente. La actriz compara esa experiencia con Alicia en el país de las maravillas. A medida que Emma se desintoxica, la realidad aparece con mayor claridad y las mentiras que cuenta se van desvelando.

Escolar resume el recorrido como "el proceso de ella de recuperación o de intentar salir del vacío".

Memorizar: el trabajo solitario antes de llegar al escenario

Alsina pregunta a Escolar por el proceso de aprendizaje de un texto que coloca buena parte del peso de la función sobre su personaje. La actriz explica que memoriza durante muchas horas y que se trata de una parte solitaria y tediosa del trabajo.

"Este, pues me siento en esta mesa muchas horas y me pongo a memorizar", cuenta.

Escolar también memoriza mientras camina. Para evitar que la gente piense que habla sola, utiliza auriculares. Pero aprenderse las palabras solo constituye una parte del proceso. Para la actriz, el verdadero trabajo comienza cuando llega a la sala de ensayos y entra en relación con sus compañeros y con la dirección.

"El proceso real no empieza hasta que no estás en una sala de ensayos con tus compañeros y con el director o directora", explica.

La interacción permite descubrir el significado del texto. Escolar afirma que incluso en una reposición encuentra sentidos nuevos en escenas que ya interpreta.

"Es cuando le encuentras el significado", resume.

"Cada día es nuevo"

La actriz rechaza la idea de que el teatro se convierta en una repetición mecánica de acciones. "Por eso cuando la gente dice esto de que las cosas se mecanizan en los ensayos o que es una repetición siempre de lo mismo el teatro, yo creo que están muy equivocados", afirma.

Escolar distingue entre repetir unas acciones y repetir exactamente lo que sucede en escena. El vínculo con el público, el estado de los compañeros y el propio estado del intérprete modifican cada función.

"Es una repetición de las acciones, pero lo que está ocurriendo, de verdad, que cada día es nuevo", explica.

Y resume esa relación con el escenario en una palabra: presente.

"Es como que estás buscando siempre un presente y hay una relación con el público y ese presente cambia mucho en función de cómo estén tus compañeros ese día, cómo está el público, cómo estás tú".

Una familia de teatro que recibe a todo el mundo

Antes de terminar, Alsina bromea con la posibilidad de que en la familia Escolar exista algún requisito para entrar: que a todo el mundo le guste el teatro. Escolar lo niega entre risas y defiende precisamente lo contrario. Le gusta conocer a personas que no se dedican a su profesión y acercarlas al cine y al teatro.

"Me encanta recibir a gente y me encanta conocer gente que no se dedica a lo mismo que yo", afirma.

La actriz también reconoce que existe cierto respeto hacia el teatro entre personas que piensan que no lo van a entender. Frente a esa idea, defiende la capacidad del teatro y del cine para acercarse a públicos distintos.