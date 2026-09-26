'Tender Loving Care', de Mike Leigh se lleva la Concha de Oro de San Sebastián y Javier Cámara se corona como mejor actor de reparto

El director británico Mike Leigh ha sido el gran triunfador de la 74 edición del Festival de San Sebastián con 'Tender Loving Care', una mirada compasiva con la que este representante del realismo social se despide del cine. La película partía como favorita entre las diecisiete que han competido en la sección oficial del certamen.

Leigh, de 83 años, está aquejado de miositis, una enfermedad muscular que es más que probable, según sus propias palabras, que le aleje de la dirección a partir de ahora. Ha agradecido sus tres premios en un vídeo desde Nueva York: "Qué gran honor, gracias y amor para todos" ha dicho en un breve mensaje.

En su película, Amy (Kate O'Flynn, 'La maldición de Widow's Bay') es una trabajadora social en el servicio público de protección a la infancia que se va a vivir con su mejor amiga (Alice Bailey Johnson, 'Sexy Beast') tras el fracaso de una relación amorosa. Los padres de Amy (Marion Bailey, 'The Crown', y Paul Jesson, 'Mr Turner'), ya mayores y preocupados por la felicidad de su hija, se ven obligados de pronto a afrontar una crisis propia.

El premio a la mejor dirección ha sido para una de las cinco mujeres cineastas que competían por la Concha de Oro en esta edición: la sueca Amanda Kernell por 'Brace Your Heart', una película sobre cuidadores de renos samis del norte de Suecia.

Parece que los Javis estamos triunfando

El único representante del cine español en el palmarés oficial ha sido Javier Cámara como mejor actor de reparto en la película '5 minutos más', de Javier Ruiz Caldera. "Parece que los Javis estamos triunfando", ha bromeado el actor.

Precisamente, 'La bola negra' de Los Javis ha recibido el premio del público. "Hay una cosa que a mí me emociona mucho, y es que hoy y ayer y durante este año, escucho una frase que hacía tiempo que no quería usar la gente y es: ¡Viva el cine español! Y lo quiero reivindicar: ¡Qué viva el cine español, sí, señor!", ha dicho Javier Calvo junto a Javier Ambrossi.

Palmarés completo del Festival de Cine de San Sebastián