'Tender Loving Care', de Mike Leigh se lleva la Concha de Oro de San Sebastián y Javier Cámara se corona como mejor actor de reparto

El director británico Mike Leigh ha sido el gran triunfador de la 74 edición del Festival de San Sebastián con 'Tender Loving Care', una mirada compasiva con la que este representante del realismo social se despide del cine. La película partía como favorita entre las diecisiete que han competido en la sección oficial del certamen.
Leigh, de 83 años, está aquejado de miositis, una enfermedad muscular que es más que probable, según sus propias palabras, que le aleje de la dirección a partir de ahora. Ha agradecido sus tres premios en un vídeo desde Nueva York: "Qué gran honor, gracias y amor para todos" ha dicho en un breve mensaje.
En su película, Amy (Kate O'Flynn, 'La maldición de Widow's Bay') es una trabajadora social en el servicio público de protección a la infancia que se va a vivir con su mejor amiga (Alice Bailey Johnson, 'Sexy Beast') tras el fracaso de una relación amorosa. Los padres de Amy (Marion Bailey, 'The Crown', y Paul Jesson, 'Mr Turner'), ya mayores y preocupados por la felicidad de su hija, se ven obligados de pronto a afrontar una crisis propia.
El premio a la mejor dirección ha sido para una de las cinco mujeres cineastas que competían por la Concha de Oro en esta edición: la sueca Amanda Kernell por 'Brace Your Heart', una película sobre cuidadores de renos samis del norte de Suecia.
Parece que los Javis estamos triunfando
El único representante del cine español en el palmarés oficial ha sido Javier Cámara como mejor actor de reparto en la película '5 minutos más', de Javier Ruiz Caldera. "Parece que los Javis estamos triunfando", ha bromeado el actor.
Precisamente, 'La bola negra' de Los Javis ha recibido el premio del público. "Hay una cosa que a mí me emociona mucho, y es que hoy y ayer y durante este año, escucho una frase que hacía tiempo que no quería usar la gente y es: ¡Viva el cine español! Y lo quiero reivindicar: ¡Qué viva el cine español, sí, señor!", ha dicho Javier Calvo junto a Javier Ambrossi.
Palmarés completo del Festival de Cine de San Sebastián
- Concha de Oro a la Mejor Película: 'Tender Loving Care', de Mike Leigh
- Premio Especial del Jurado: 'Border', de Ah Biao
- Concha de Plata a la Mejor Dirección: Amanda Kernell por 'Brace Your Heart'
- Concha de Plata a la Mejor Interpretación protagonista: Kate O'Flynn ('Tender Loving Care', de Mike Leigh) y Asta Kamma August ('Growth of the Soil', de Hans Petter Moland)
- Concha de Plata a la Mejor Interpretación de reparto: Javier Cámara ('5 minutos más', de Javier Ruiz Caldera)
- Premio a la Mejor Fotografía: Oskar Dahlsbakken ('Growth of the soil', de Hans Petter Moland)
- Premio al Mejor Guion: Mike Leigh ('Tender Loving Care')
- Premio SGAE a la mejor música original: Amine Bouhafa ('Milo', de Nicole Garcia-Francia)
- Premio New Directors: 'Body of Glass', de Naëmi Ada (Alemania-Francia)
- Premio Horizontes Latinos: 'La ilusión de un verano sin fin', de Alessandra Sanguinetti (Argentina-EE.UU). Mención especial: 'Moscas', de Fernando Eimbcke (México-España)
- Premio Zabaltegi-Tabakalera: 'Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma', de Jane Schoenbrun ( EE.UU.-Canadá)
- Premio Culinary Zinema: 'Burgundy', de Michael Dweck y Gregory Kershaw (EE.UU.)
- Premio del Público a la Mejor Película: 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi (España)
- Premio del Público Película Europea: 'Naza', de Yuval Abraham y Rachel Szor (Reino Unido)
- Premio Irizar del Cine Vasco: 'Txakun txakür', de Elsa Oliarj-Inès.
- Premio Tabakalera-Nest: 'Erased From The Map', de Maarij Reka (Indonesia). Mención especial: 'Nadie ladra', de Julia Coldwell Serra (España)
- Premio "Otra mirada" de RTVE: A las productoras de 'All of a sudden', de Ryusuke Hamaguchi (Japón)
- Premio Cooperación Española: 'Cinco años, cuatro meses', de Juan Miguel Gelacio y Esteban Hoyos García (Colombia)
- Premio DAMA de la Juventud: 'La ilusión de un verano sin fin', de Alessandra Sanguinetti (Argentina-EE.UU)
- Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country: 'Ceniza en la boca', de Diego Luna (México-España)
- Premio WIP Latam: 'Lovers Go Home!', de Juan Sebastián Mesa (Chile)
- Premio EGEDA WIP Latam: 'Galerna', de Tatiana Huezo (El Salvador)
- Premio WIP Europa: 'In a Manner of Speaking', de Val Jashari (Kosovo)
- Premio del XIV Foro de Coproducción Europa-América Latina: 'Los inexpertos', de Felipe Solari Yrigoyen (Argentina)
- Premio DALE! (Desarrollo América Latina-Europa): 'Las ilusiones', de Ingrid Pokropek (Argentina)
- Artekino International Prize: 'El último sonidero', de Selma Cervantes (México)
- Premio Make & Mark: 'Tender Loving Care', de Mike Leigh (Reino Unido)
- Premio Feroz Zinemaldia: 'El debut', de Jesse Eisenberg (EE.UU.)