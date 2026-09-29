El Museo Sorolla abre sus nuevos espacios tras su ampliación en Madrid: fecha de inauguración y salas

El Museo Sorolla, dependiente del Ministerio de Cultura, presentará su nuevo espacio el próximo 14 de octubre, aunque su esperada apertura al público será al día siguiente, el jueves 15 de octubre. La ampliación de la que fue la casa del pintor valenciano en Madrid se ha llevado a cabo por el estudio Nieto Sobejano Arquitectos y, como han informado desde el ministerio, este nuevo espacio tendrá su entrada por la calle Zurbano número 68, tal como han informado desde las redes sociales del museo.

Esta ampliación se trata de una prolongación del inmueble histórico y se destinará a exposiciones temporales, a un auditorio, así como a áreas orientadas al tratamiento, almacenamiento y gestión de las colecciones de Sorolla. Este nuevo espacio en el mismo recinto de la propia vivienda ha apostado por una estética contemporánea y minimalista donde la madera clara y la amplitud dan paso a la luz natural para dar paso a un área cálida, algo por lo que destacaban las pinturas del valenciano.

Esta intervención, planteada desde 2022, ha estado pensada como continuidad del recinto original. Todo ello supone un salto en la capacidad expositiva de la casa-museo y en la logística de las colecciones. Cuando el recinto se reabra el próximo 15 de octubre y comience a recibir a los visitantes, los trabajos de reforma del inmueble principal (es decir, de lo que era la vivienda y el taller del pintor) seguirán sin pausar su actividad para garantizar la actualización de su infraestructura.

La casa seguirá cerrada por rehabilitación

Es importante destacar, como informan desde el ministerio, que esta reapertura corresponde solamente al edificio que da a la calle Zurbano, es decir, el edificio de ampliación que se creado, lo que sería la nueva parte colindante de la vivienda y no la emblemática casa. El inmueble histórico permanece cerrado al público mientras continúan los trabajos de rehabilitación que están centrados en modernizar las instalaciones y mejorar la accesibilidad.