Muere el legendario actor Chuck Norris a los 86 años

El legendario actor Chuck Norris ha muerto "de manera repentina" a los 86 años de edad, tal y como ha confirmado su familia en una publicación en redes sociales. El actor, que fue ingresado de urgencia en un hospital de Hawai, ha fallecido por la mañana, según el mismo comunicado.

"Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener las circunstancias en privado, sepan que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz", señala el texto.

Inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable

"Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia", continúa el comunicado de la familia en el que se destaca que el actor "vivió su vida con fe, determinación y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba".

Para la familia, "a través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchísimas vidas".

Algunas de sus películas y series

Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma, la carrera como actor de Chuck Norris está íntimamente ligada a su trayectoria en las artes marciales. Tras alistarse en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue destinado a Corea, donde comenzó a formarse en artes marciales. Cuando regresó a su país, abrió su propia academia y se proclamó campeón mundial de kárate de peso medio, hazaña decisiva para que Bruce Lee reparara en él y lo fichara para el reparto de El furor del dragón

Debutó en 1968 con un cameo en 'La mansión de los siete placeres', pero saltó a la fama en 1972 con 'El furor del dragón' junto a Bruce Lee, donde rodaron una icónica pelea en el Coliseo de Roma. También protagonizó otros éxitos de acción como 'Código de silencio' (1985), 'Delta Force' (1986), 'Invasión U.S.A.' (1985) y 'McQuade', lobo solitario (1983). Su última aparición fue en 'Agent Recon' en 2024.

En la televisión también tuvo míticas apariciones, como cuando interpretó el papel en la serie 'Texas Ranger' (1993-2001), donde encarnó a Cordell Walker en 196 episodios, defendiendo justicia y valores tradicionales. En la era de internet ha sido icono de memes por su imagen invencible.

Después de esa etapa, su presencia en pantalla fue más esporádica, aunque siguió vinculado al género que le había hecho célebre. Entre sus apariciones posteriores destaca 'Los mercenarios 2', donde su participación funcionó también como guiño a su condición de leyenda del cine de acción. Entre sus próximos trabajos figura Zombie Plane, comedia de acción que llegará en 2026.