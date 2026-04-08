El Gobierno Vasco insiste en explorar al máximo la posibilidad de trasladar el Guernica hasta el País Vasco: "Es un enfoque de mirada"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha respondido a la petición del Gobierno vasco de trasladar temporalmente el Guernica de Picasso a Euskadi con motivo del 90 aniversario del bombardeo de la localidad. El ministro ha señalado que los informes técnicos desaconsejan el movimiento de la obra debido a su delicado estado de conservación y al riesgo que supondría su traslado.

En este contexto, Carlos Alsina ha conversado en Más de uno con la vicelehendakari y consejera de Cultura del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, quien ha asegurado que, por el momento, no han recibido una respuesta formal por parte del Ejecutivo central.

Bengoetxea ha explicado que, aunque han escuchado las palabras del Gobierno y comparten la preocupación por que "ese cuadro no se deteriore", considera que el debate no debería limitarse únicamente al estado de la obra. A su juicio, la cuestión de fondo es analizar de manera conjunta qué condiciones serían necesarias para hacer viable su traslado.

La responsable vasca ha insistido en que su Ejecutivo está "perfectamente enterado" de la fragilidad del cuadro y ha recordado que esta solicitud se ha planteado en distintas ocasiones, siempre acompañada de informes técnicos que advertían de las dificultades. Sin embargo, ha defendido que los avances tecnológicos actuales invitan a reabrir el análisis. "Requiere la valentía de no cerrar la puerta sin contemplar posibles escenarios", ha afirmado.

En esta línea, ha propuesto estudiar en profundidad las condiciones técnicas que permitirían un eventual traslado, mediante la creación de un grupo de trabajo conjunto con profesionales de los museos vascos y otras instituciones implicadas.

Más allá del aspecto técnico, Bengoetxea ha subrayado el valor simbólico de la iniciativa. Ha recordado que el 90 aniversario del bombardeo de Guernica, perpetrado por la aviación alemana durante la Guerra Civil española, es una fecha de especial relevancia, también en un contexto internacional marcado por conflictos. "Es un enfoque de mirada que no tiene que ver solo con la técnica, sino con la política", ha señalado.

La vicelehendakari ha defendido que el Guernica es una obra que interpela sobre las violencias en todo el mundo y que su traslado temporal tendría un fuerte componente de reparación y memoria histórica. En este sentido, ha concluido que se trata de "una aspiración de la sociedad vasca", respaldada por distintas instituciones, y que va más allá de una cuestión cultural para convertirse en un símbolo de reconocimiento colectivo.