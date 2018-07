De Churras y Merinas

Recomendamos 'TURF', que edita Panini Cómics.

Gángsters, vampiros y alienígenas. Todos juntos y luchando en el Nueva York de 1929. Amigo, si eso no es mezclar churras con merinas no sé qué puede ser. Pero el caso es que la historia de ‘TURF’, a pesar de ser arriesgada y compleja, no rechina al lector. Algo complicado si nos atenemos a los ingredientes de los que se compone la receta. Y más si tenemos en cuenta que este cómic supone el debut en el mundillo de la estrella de televisión británica Jonathan Ross.