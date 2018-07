Relatando a Torpedo

Reseñamos 'Torpedo 1936. Los Relatos', que edita Panini Cómics

Cuando me pongo a pensar en mi adolescencia temprana, a principios de los 90, hay dos cosas que me vienen a la cabeza: los chándals de táctel y las revistas eróticas. Llevar aquellas prendas que combinaban colores imposibles dejó tocado para siempre a más de uno, y no es de extrañar que el de táctel se estandarizara después como el chándal yonki. En cuanto a las publicaciones eróticas, eran en ese momento la única posibilidad que muchos adolescentes con las hormonas disparadas teníamos para ver muchachas ligeras de ropa. Bueno, esas y los catálogos de Venca que nuestras sucias mentes hacían que viéramos como auténticos objetos de deseo y perversión. Para todos aquellos que estén entre los 18 y los 25 años, les daremos un dato: en 1994 apenas había 20.000 ordenadores conectados a Internet en España, así que el acceso a material erótico era entonces más que complicado. Y a todos aquellos que estén entre los 30 y los 50 les daremos otro dato: los relatos de Torpedo de los que vamos a hablar hoy se publicaron en la década de los 90 -y entre otras revistas- en Playboy, aunque los ignoraras por completo en su momento.