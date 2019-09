En la primavera del 89 todos fuimos Batman. Ninguno nos quedamos al margen de la increíble maquinaria que se puso en marcha. Sinceramente, no recuerdo una campaña publicitaria tan jodidamente descomunal como aquella, bueno quizá Parque Jurásico cuatro años más tarde. Yo tenía 11 años, y por supuesto que fui al cine. No tenía ni idea de quién era Tim Burton, ni falta que me hacía, tenía mis piruletas de Batman, que te pintaban la lengua de negro, mi camiseta de Batman y mi cinturón de Batman casero con algún que otro bat-gadget, que me elevaban a la categoría de semidiós. Y allí estábamos todos, haciendo lo que nos habían grabado a fuego durante las últimas semanas, como en una secta. La versión cinematográfica cimentó el renacimiento del hombre murciélago que años antes resucitó Frank Miller con El Regreso del Caballero osuro. El cómic que hoy os presentamos se publicó en España unas semanas antes de la proyección, por la editorial Zinco en una miniserie de cuatro números en formato prestigio a 475 pesetas cada uno. ¡Qué viejos somos, copón!