Dónde ver las películas ganadoras de los Oscar: de Oppenheimer a Pobres Criaturas

'Oppenheimer' ha sido la gran triunfadora en la noche de los Oscar. La cinta de Christopher Nolan se alzó con siete premios dentro de las trece categorías a las que estaba nominada, entre ellas la de mejor película, dirección y actor para Cillian Murphy.

Además de los Oscar a mejor película, dirección y actor protagonista, 'Oppenheimer' se alzó también con los premios a la mejor banda sonora para Ludwig Göransson, mejor fotografía para Hoyte van Hoytema, mejor montaje para Jennifer Lame y mejor actor de reparto para Robert Downey Jr.

Por su parte, la cinta de Yorgos Lanthimos 'Pobres criaturas' , la otra gran favorita, se hizo con tres estatuillas de los once premios a los que optaba: mejor actriz para Emma Stone, mejor diseño de producción y mejor maquillaje y peluquería.

Algunas de las películas premiadas aún pueden verse en los cines, y otras ya están disponibles en el catálogo de las principales plataformas de 'streaming'.

Dónde ver las películas de los Oscar 2024

Oppenheimer

La premiada como mejor película del año sigue estando en los cines y pronto podrá verse en 'streaming'. El próximo 21 de marzo se estrenará en 'SkyShowtime'.

Pobres criaturas

La cinta de Yorgos Lanthimos donde Emma Stone encarna a Bella Baxter, la versión femenina de Frankenstein, llegará a Disney+ España el próximo 14 de marzo.

Barbie

'Barbie', la cinta más taquillera del año, no se fue de vacío en los Oscar. El tema 'What Was I Made For?' se llevó el Oscar a mejor canción. La película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling está disponible desde hace unas semanas en suscripción en Movistar + y HBO Max y en alquiler y compra en AppleTV, Rakuten TV y Amazon Prime.

Anatomía de una caída

'Anatomía de una caída', de Justine Triet, de momento solo puede verse en cines, pero llegará a 'Filmin' el próximo 5 de abril.

American Fiction

La comedia dramática 'American Fiction', dirigida por Cord Jefferson, está disponible en el catálogo de Prime Video.

La zona de interés

La cinta británica, ganadora del Oscar a mejor película internacional, se estrena en Movistar + el 10 de mayo y llegará a Filmin el 17 de ese mismo mes.