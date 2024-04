Veinte años de la muerte de Juanito Valderrama, la voz prodigiosa del flamenco

Juanito Valderrama es una de las voces que mejor representa el flamenco español. Cuando se cumplen 20 años de su fallecimiento, su figura sigue plenamente vigente gracias a ser considerado el artista de la voz prodigiosa.

Nació en Torredelcampo, en Jaén. En sus orígenes se dedicaba al campo pero siempre con el cante presente. No había tarea que no amenizara con su voz única. Su padre no comulgaba con sus intenciones de dedicarse a cantar y mucho le costó que cambiara de opinión.

La artista sevillana La Niña de la Puebla tuvo un papel muy importante en su carrera ya que llevó a Juanito de gira cuando cumplió la mayoría de edad lo que le permitió empezar a labrarse un futuro en el mundo que le apasionaba. En 1935, a los 20 años, debutó musicalmente con la grabación de su primer disco. Sin embargo, la Guerra Civil frenó en seco su carrera. Esos años, realizaba actuaciones para los soldados algo que parte de su familia veía como humillante.

Tras el conflicto bélico, retomó el flamenco que en aquel momento no tenía ni mucho menos la popularidad que adquirió después. Y durante esos años gestó canciones con las que pasaría a la posteridad. En conversaciones con el autor Manuel Quiroga, escribió temas como Madre Hermosa, Como un hermano que le pusieron en el escaparate. Después llegarían Pena Mora y el célebre El emigrante, una de las más reconocidas del cantante.

El artista murió en 2004 a los 88 años de edad tras haberse convertido en una de las figuras más importantes del flamenco español. A los 20 años de su fallecimiento en Onda Cero se le rinde tributo con la serie documental Juanito cogió su sombrero con 10 capítulos en los que nos acercaremos a su figura con colaboraciones de familiares, amigos y artistas que tuvieron la suerte de ver muy de cerca a Juanito. Entre ellos podremos escuchar testimonios de Serrat, Miguel Poveda, Teresa Berganza, Fosforito, Pepe de Lucía o José Mercé.